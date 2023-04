﻿Freie Fahrt auf Fähren und neue Fernbusse für MV: Das ändert sich mit dem Deutschlandticket

Verkehrsminister Meyer will es bei günstigen Tickets allein nicht belassen: Mit dem Start des Deutschlandtickets am 1. Mai beginnt das Land eine Ausbauoffensive für den Nahverkehr in MV. Wo das Ticket überall noch gelten soll, welche Bahnlinie dem Land Sorgen bereitet und warum es bald landesweite Fernbusse geben wird.

Hiddensee/Schwerin. Gute Nachrichten für Insulaner, Urlauber, Tagesgäste: Ein Trip auf die Insel Hiddensee wird für sie ab 1. Mai deutlich günstiger – jedenfalls, wenn sie das Deutschlandticket besitzen. Landesverkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) verkündete am Mittwoch, dass der neue bundesweite Nahverkehrsfahrschein auch für die Fähren zwischen Schaprode und dem Söten Länneken gelten wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch eine Besonderheit wird es zum Ticketstart in MV geben: Auf der Bahnstrecke zwischen Rostock und Stralsund wird das Ticket auch im ICE und in allen anderen Fernverkehrszügen gelten. „Das ist ein Pflaster, weil das Nahverkehrsangebot auf dieser Strecke nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen“, so Meyer. Ebenfalls neu: MV plant den Aufbau eines eigenen Fernbusnetzes innerhalb des Landes.

Fähren gelten als Nahverkehr

Vor allem auf Rügen und Hiddensee dürften die Nachrichten aus Schwerin gut ankommen: Als der Bund im vergangenen Jahr das 9-Euro-Ticket im Sommer einführte, waren die Fähren zwischen den Inseln ausdrücklich ausgenommen. Warum es dieses Mal anders ist? „2022 war das 9-Euro-Ticket ein einmaliges Angebot. Das neue 49-Euro-Ticket ist aber unbefristet, gilt für den gesamten Nahverkehr bundesweit“, so Minister Meyer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das heißt, wer das ÖPNV-Ticket besitzt, braucht keinen Extrafahrschein mehr. Bisher kostet die einfache Hin- und Rückfahrt nach Hiddensee für Erwachsene 21,50 Euro. Das Deutschlandticket ist für monatlich 49 Euro zu haben. Und auch auf den Fähren in Rostock zwischen dem Stadthafen und Gehlsdorf sowie zwischen Warnemünde und Hohe Düne gilt das Deutschlandticket.

Fernbusse und Rufbusse für MV

Um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den Nahverkehr zu bewegen, reiche das günstige Ticket aber nicht aus, sagt Meyer. Das Land startet deshalb zeitgleich seine neue Mobilitätsoffensive, will unter anderem ein MV-weites Busnetz aufbauen. Eine Art Fernbussystem über Kreisgrenzen hinweg und über mehr als 50 Kilometer.

Lesen Sie auch

Denkbar wären Verbindungen zwischen Anklam und Tessin, zwischen Greifswald und Sanitz oder zwischen Heringsdorf auf Usedom und Waren/Müritz, so der Minister. Die Busse sollen werktags im Zwei-Stunden-Takt fahren. Erste Linien sollen noch Ende des Jahres starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem will MV in allen Landkreisen das sogenannte „Rufbussystem“ einführen. Fahrgäste im ländlichen Raum sollen sich jederzeit per Anruf ihren Bus bestellen können. Finanziert wird das Ganze unter anderem aus einem 300 Millionen Euro schweren Sondervermögen des Landes.