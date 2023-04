﻿VVW startet Anmeldeaktion: Hier gibt es das 49-Euro-Ticket

Rostock. Endlich ist es da: das Deutschlandticket. Es ermöglicht, für 49 Euro monatlich im Nahverkehr durch das gesamte Land zu reisen. Ab Mai ist das Deutschlandticket gültig, ab sofort kann es bestellt werden. Auch der Verkehrsverbund Warnow verkauft das Ticket und hat pünktlich zum Verkaufsstart am 3. April eine Informationsaktion auf dem Doberaner Platz in Rostock veranstaltet. Der Verkehrsverbund wollte damit unter anderem das Verkaufszentrum am Doberaner Platz entlasten, sollten Massen an Interessierten das Ticket bestellen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dagmar Hornke (56) aus Lütten Klein hat sich gleich am ersten Tag des Vorverkaufs ihr Deutschland-Ticket bestellt. Sie will damit künftig deutlich mehr Bahn fahren. © Quelle: Ove Arscholl

Etwa 90 Prozent der VVW-Abonnenten werden das Deutschlandticket nutzen. „Es ist günstiger und man hat mehr Möglichkeiten“, meint VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer. Noch könne man nicht abschätzen, wie viele Menschen auf den ÖPNV umsteigen werden. Jan Bleis, Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG, prognostiziert etwa zehn Prozent mehr Kunden. Für die Hochsaison im Juni, Juli und August sei die RSAG gewappnet und setze mehr Bahnen auf der Strecke nach Warnemünde ein. Alles andere müsse man sehen. Noch fehlten den Verkehrsverbünden die finanziellen Mittel, um den ÖPNV auszubauen. „Das ist dann der nächste Schritt“, sagt Bleis.

Hier gibt es das Deutschland-Ticket in MV

Das Ticket ist ab sofort an allen gängigen Verkehrsticketverkaufsstellen erhältlich. Kunden des VVW wurden bereits im Vorfeld informiert, dass sich das Ticket automatisch ändert. Neukunden bekommen das Ticket auf den Internetseiten und Apps der regionalen Verkehrsverbünde, auf der Internetseite der Deutschen Bahn und an allen Ticketschaltern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein vergünstigtes Jobticket für knapp 35 Euro zu bekommen, sofern sich der Arbeitgeber daran beteiligt. Wenn eine Firma das Jobticket anbietet, kann dieses auch über die Unternehmensseite gebucht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das 49-Euro-Ticket ist da: So profitieren Studierende

Studierende der Uni Rostock bekommen das 49-Euro-Ticket im Upgrade-Modell. Das bedeutet, sie zahlen die Differenz von rund 28 Euro monatlich zum Semesterbeitrag. Aktuell arbeite man auf Bundesebene an einem einheitlichen Semesterticket, das das Deutschlandticket bereits beinhaltet. Der AStA der Uni Rostock fordert aktuell eine günstigere Alternative. „Bisher hat sich das Wissenschaftsministerium aber noch nicht auf unsere Anfrage gemeldet“, sagt AStA-Vorsitzende Kristin Wieblitz.

VVW bepflanzt Waldfläche in der Rostocker Heide

Das Ticket wird es im monatlich kündbaren Abo-Modell geben. Es ist personalisiert und kann nicht übertragen werden. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Für alle Kunden, die das Ticket über die VVW-App buchen, bepflanzt der VVW einen Quadratmeter Waldfläche in der Rostocker Heide.