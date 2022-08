﻿Die Hanse Sail ist eröffnet: Partyboot MS Koi startet in das Eventwochenende

Der Kieler DJ „Beauty & the Beats“ läutet am Donnerstagbend das Partywochenende auf der Hanse Sail ein. Die MS Koi fuhr am Abend mit mehr als 500 Gästen in den Sonnenuntergang.

Rund 500 Menschen haben am Donnerstagabend auf der MS Koi gefeiert – bei einer Ausfahrt mit DJ „Beauty & the Beats“.

Stadtmitte. Sie ist das einzige und beliebteste Partyboot im Norden Deutschlands und Stammgast auf der Hanse Sail. Die MS Koi ist bei dem maritimen Großevent wieder mit einem musikalischen Programm dabei. An vier Tagen macht sich das Schiff mit jeweils mehr als 500 Partygästen auf in Richtung Sonnenuntergang. Zum Beginn der Partyserie legte am Donnerstagabend der Kieler DJ Jannek Schmitt – besser bekannt als „Beauty & the Beats“ – auf. „Ich habe in meiner zehnjährigen DJ-Laufbahn bestimmt schon zehn Mal auf der MS Koi während der Hanse Sail gespielt“, versucht sich der DJ zu erinnern. Fan der Sail ist er deshalb trotzdem nicht und sagt: „Mit Stadtfesten kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen.“

Party mit voller Auslastung

Bei Temperaturen über 20 Grad und strahlendem Sonnenschein wurde die Hanse Sail 2022 am Donnerstag offiziell eröffnet. Am Abend kamen immer mehr Menschen an den Rostocker Stadthafen, um den ersten Tag der Sail zu genießen. Die MS Koi nahm mehr als 500 Partygäste mit auf eine Ausfahrt der ganz besonderen Art: Die Hausboot-Party in Kooperation mit der Ostsee-Zeitung eröffnete das lange Partywochenende mit einem der angesagtesten DJs im Norden des Landes.

Besatzung sorgt für Sicherheit

Kapitän Jens Roloff von der Ostseeinsel Fehmarn und Erster Offizier Klaus Eickhoff aus Flensburg kommen gerade vom Sicherheitsmeeting, haben auf der Brücke alles eingerichtet und schauen dem Partyabend entspannt entgegen. „Manchmal muss man sich sehr an die Musik gewöhnen, aber die Stimmung ist immer gut und wir haben viel Sicherheitspersonal an Bord“, sagen die Verantwortlichen. Die Besatzung bestehe allein aus 32 Personen.

Über Bord gegangen sei während der Partynacht zur See noch nie jemand. Das Geländer sei zudem – anders als auf anderen Ausflugsschiffen – von innen mit Glas versehen, sodass ein Hinübersteigen erschwert wird. Rettungskräfte und Security haben während des Feierns alle Gäste gut im Blick. Gerade nach der langen Corona-Pause wollen die Leute hier wieder zusammenkommen, Spaß haben und keinen Stress.

Schiff mit neuer Funktion

Das Schiff wurde 1980 in Husum gebaut und war lange sogenanntes „Butterfahrtschiff“. Zollfreier Kaffee, besondere Schokolade und Lebensmittel wurden hier jahrelang über die Ostsee geschippert. Marc Gaudig hat 2014 den aufwendigen Umbau des Schiffes maßgeblich mitgestaltet. „Wir haben die alte Bestuhlung, die Teppiche und das ganze Holz rausgerissen“, erinnert sich der Techniker.

Ersetzt wurde das alte Interieur durch moderne Technik, Soundsysteme, Licht- und Videoinstallationen. 6,5 Kilometer Kabel wurden zusätzlich verlegt. Knapp 4000 Steuerkanäle regeln das Partylicht auf der MS Koi. Unter dem DJ Pult befindet sich eine Tanzfläche, es wurde eine Garderobe und Bars installiert. Heute erinnert hier nichts mehr an einen alten Dampfer.

Vom Hobbymusiker zum Festivalstar

Für DJ Jannek Schmitt ist der Auftritt auf der MS Koi so etwas wie ein Heimspiel. Schon in seiner Kindheit war er musikalisch und hatte viel Kontakt zur Musik durch seine Eltern. Seine ersten musikalischen Schritte machte er in Punkbands, „ist irgendwe dabei geblieben“ und von dem ersten Mal auflegen auf dem Geburtstag eines Kumpels hin zum Headliner des Deichbrand-Festivals vor 30.000 Menschen gewachsen.

Noch mehr Bootparty auf der Hanse Sail

Einige Gäste sind nur wegen des DJs an Bord gekommen, andere waren noch nie auf der MS Koi und wollen „einfach eine gute Zeit haben“. Die Freundinnen Monique Gerade und Annika Schober haben „Wetter und Zeit genutzt“, um die besondere Stimmung auf der MS Koi mitzuerleben. Am Freitag, Samstag und Sonntag wird das Partyboot wieder in den Sonnenuntergang aufbrechen. Weitere Infos: www.ms-koi.de

Von Lea-Marie Kenzler