﻿Digitale Krankschreibung hakt noch in MV: „Absolute Katastrophe“

2000 Menschen protestieren in MV gegen die Regierungspolitik

In 18 Städten in MV sind am Montagabend etwa 2000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierungspolitik zu protestieren. Die meisten Demonstranten versammelten sich in Rostock, doch auch in Waren und Neubrandenburg waren es mehrere Hundert Menschen.