﻿Diskriminierung beim Landeszootag MV? Das sagen Politik und Besucher

Rostock. Tausende Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag (22. August) zum Landeszootag die Tierparks zwischen Ostsee und Seenplatte besucht. Auch viele Urlauberkinder waren in den Zoos unterwegs – doch deren Eltern mussten für ihren Besuch bezahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das stieß bei der Opposition im Schweriner Landtag und auch bei Touristikern auf Kritik: Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, fragte, ob Urlauberkinder der Landesregierung weniger wert seien. Und die CDU warf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor, die Landeskinder zu bevorzugen, weil sie auf die Wählerstimmen der Eltern schiele.

Staatskanzlei: CDU-Kritik ist unglaubwürdig

„Der freie Eintritt für Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern am Landeszootag ist ein kleines Dankeschön an die Familien im Land“, hieß es aus der Staatskanzlei. Das Land sorge mit seinen Investitionen dafür, dass die Zoos in MV für Einheimische und Urlaubsgäste attraktiv seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kritik der CDU-Fraktion an dieser Praxis sei unglaubwürdig: „Erstens findet in diesem Jahr gar keine landesweite Wahl mehr statt. Und zweitens galt der freie Eintritt für Kinder aus MV auch schon zu Zeiten der Landesregierung aus SPD und CDU. Auch die CDU-Ministerinnen und -Minister waren damals beim Landeszootag dabei.“ Die CDU erkläre also heute etwas für falsch, was sie zu Regierungszeiten richtig fand.

Viele Besucher im Zoo Rostock finden Regelung gut

Die OZ hat sich im Zoo Rostock bei Besuchern umgehört. Die meisten fanden die Regelung in Ordnung – Heimische wie auch Urlauber. „Wir finden das in Ordnung. Wenn es die Aktion in Schleswig-Holstein gäbe, müssten wahrscheinlich auch Kinder aus anderen Ländern zahlen“, sagte eine Urlauberfamilie aus Schleswig-Holstein, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Familie Dierks aus Schleswig-Holstein findet es gut, dass Urlauberkinder am Zootag Eintritt zahlen müssen. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Auch Familie Dierks, ebenfalls aus Schleswig-Holstein, hat kein Problem damit. Die Großeltern Sigrid und Hans-Heinrich zahlten gerne für die Enkelinnen Linja (13) und Runa (9): „Ich finde es gut, dass wir bezahlen mussten. Das Geld wird ja im Zoo gebraucht“, so Opa Hans-Heinrich. „Sicher wäre es schön, wenn es für alle freien Eintritt gäbe, aber ich fühle mich nicht ausgegrenzt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kröpelinerin: „Unser Land, unsere Zoos, unsere Kinder“

Franziska Ulrich ist mit ihren drei Kindern Flora (12), Luna (9) und Levi (7) aus Kröpelin nach Rostock gekommen. An anderen Tagen hätte sie für jedes Kind zehn Euro Eintritt zahlen müssen. „Das ist ganz schön happig, zumal auch die Erwachsenenpreise in die Höhe geschossen sind.“ Daher ist sie froh über die Aktion zum Zootag.

Familie Ulrich aus Kröpelin findet es gut, dass Urlauberkinder am Zootag Eintritt zahlen müssen. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Flora will im Zoo vor allem die Faultiere sehen, Luna die Axolotl und die Flamingos. Levi freut sich dagegen auf die Spielplätze. Dass Urlauber für ihre Kinder zahlen müssen, findet die Mutter richtig: „Es ist ja unser Land, es sind unsere Zoos und unsere Kinder.“

Rüganerin: „Es heißt ja ‚Landeszootag‘ und nicht ‚Bundeszootag‘.“

Diana Koch aus Bergen auf Rügen ist zusammen mit Familie Pieschel im Rostocker Zoo. Auch sie findet es richtig, dass Auswärtige zahlen müssen. „Es heißt ja ‚Landeszootag‘ und nicht ‚Bundeszootag‘. Andere Bundesländer machen ja auch ihre eigenen Aktionen.“ Diskriminierung sei das nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Paar aus Schwerin schaut sich mit seinen beiden Enkeln gerade die Affen im Darwineum an. Beide haben sich extra für die Aktion Urlaub genommen. „Ich finde, es sollte beim Eintritt kein Unterschied gemacht werden, gerade nicht bei Kindern, wenn es schon so eine schöne Aktion gibt.“

Familie Manthei aus Brandenburg findet es ungerecht, dass Urlauberkinder am Zootag Eintritt zahlen müssen. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Auch Familie Manthei aus Brandenburg ist verärgert: „Das finde ich nicht in Ordnung. Wir sind doch Gäste, und als Gast will ich nicht schlechter behandelt werden“, sagt Opa René. „Beim Kindergeburtstag dürfen ja auch nicht meine Kinder umsonst Kuchen essen und die anderen müssen dafür bezahlen.“

OZ