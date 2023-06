﻿DJ Felix Jaehn: „Pocher als Frau verkleidet“ – Fiese Kommentare nach Mega-Show

Klütz. Lockenkopf, lässige Klamotten, ein Lächeln auf den Lippen und coole Beats parat: So kennen und lieben Fans in aller Welt Felix Jaehn. Sein Sunnyboy-Look passte perfekt zu seiner Heimat. Der Star-DJ ist an der Ostsee aufgewachsen, genauer gesagt im Klützer Winkel in Mecklenburg-Vorpommern.

Nun hat sich Felix Jaehn zumindest optisch neu erfunden und damit beim World Club Dome 2023 in Frankfurt/ Main für viel Aufsehen gesorgt. Bei dem Event am vergangenen Wochenende, bei dem auch Stars wie Aioki oder David Guetta auflegten, bot auch Felix Jaehn dem Publikum eine Mega-Show. Die sorgt nachträglich nicht nur wegen der Musik für Gesprächsstoff. In den sozialen Netzwerken wird Jaehns Outfit diskutiert.

Promis feiern Jaehns neuen Look

Der DJ trug ein bauchfreies Glitzer-Top und einen Rock. Schon vor einigen Tagen postet Jaehn Bilder von sich mit ähnlicher Kleidung auf seinem Instagram-Account. Die meisten seiner Follower feiern seinen Look und auch von Promis wie die Choreografin Nikeata Thompson oder die Sängerinnen Zoe Wees und Jasmine Thompson lieben Jaehns Mode-Geschmack, wie Herz- und Feuer-Emojis beweisen.https://www.instagram.com/p/CtWLhHWNzmZ/?hl=de

„Pocher als Frau verkleidet“ – Fiese Kommentare auf Insta

Doch es gibt auch Kritik von Leuten, die in Jaehns Outfit eindeutig „Frauen-Sachen“ erkennen wollen, die Bilder mit „wie gay“ oder „er braucht Hilfe“ kommentieren und damit ihre eigenen Vorurteile offenbaren. Einige Follower gehen noch weiter: „Ach du lieber Gott! Erstmal entfolgt! Jetzt springst du auch auf diesen Genderzug auf. Ich dachte zuerst das ist Oliver Pocher als Frau verkleidet. Und nein, ein Spagettitop und ein Rock sind nicht normal für Männer“, schreibt ein User namens _good_life_ffm.

Fans: Mode kennt keine Gender-Grenzen

Zum Glück lässt sich weder der DJ noch seine Community von solchen Engstirnigkeiten ausbremsen. Sie feiern Toleranz, Liebe und Freiheit. Schließlich kennt Mode keine Gendergrenzen.

