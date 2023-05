﻿Rostocks bekanntestes Pony findet neues Zuhause: „Max“ zieht nach Sachsen

Nach 34 Jahren an der Ostsee hat das Shetlandpony Max seine heimische Koppel in Groß Klein nun verlassen. Der Pachtvertrag für die Wiese wurde nicht verlängert. Hilfe für den Hengst kommt aus Sachsen.

Leisnig/Rostock. Es ist ein kleines Idyll mit Seeblick, die Koppel von Shetlandpony Max: An der schattigen Wiese unter alten Obstbäumen nahe der Warnow schippern gemächlich die großen Fähren Richtung Schweden vorbei. Als Fohlen bezog der heute 34-jährige schwarze Hengst die Wiese am Garten mit den Gemüse- und Blumenbeeten. Jetzt musste er sein Zuhause an der Warnow verlassen. Das Seepferdchen geht auf Reisen - in den Tiergarten Tautendorf bei Leisnig in Sachsen.