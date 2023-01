﻿Dreifachmord von Rövershagen: So soll der mutmaßliche Täter den Transport der Leichen organisiert haben

Rostock. Er hat die Särge für die Leichen seiner Mutter, seines Vaters und seiner Schwester erst selbst gebaut, dann auf eine Sackkarre geladen, in einem geliehenen Transporter zu ihren Gräbern an einem Waldstück bei Roggentin gefahren. Und all das sei ohne Weiteres für einen Mann, wie den Angeklagten Andreas S. zu schaffen. Das erklärte am Dienstag ein Kriminaloberkommissar, der beim Polizeipräsidium Waldeck damit beauftragt wurde, zu prüfen, ob dies überhaupt möglich ist. Ist es, laut Aussage des Polizisten.

Material für Särge im Baumarkt besorgt

Die Rekonstruktion der Kriminalpolizei: Andreas S., der vor etwa einem Jahr seine Eltern und seine Schwester brutal in Rövershagen im eigenen Haus ermordet haben soll, soll in einer je etwa 29 Kilogramm schweren Holzkiste – die Materialien habe er sich aus Baumärkten geholt – die drei Familienmitglieder vergraben haben. Dabei haben die Polizisten ein Gewicht von 86 Kilogramm in eine der originalen Holzkisten getan – so schwer soll in etwa die Mutter gewesen sein – und sie in der Sackkarre eine Rampe hochgefahren. „Das erfordert schon einigen Kraftaufwand, aber mäßigen. Das ist dem Angeklagten zuzutrauen“, resümierte der Kriminaloberkommissar.

Auch die Fahrtstrecke zwischen dem Elternhaus in Rövershagen, verschiedenen Bau- und Elektromärkten, Tankstellen und dem Ort, an dem die Getöteten vergraben worden, konnten die Polizisten mittels GPS-Trackers nachvollziehen.