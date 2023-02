﻿Tag der Urteilsverkündung im Dreifachmord-Prozess von Rövershagen steht fest

Krimi um Klimastiftung – Finanzbeamte verbrennt Steuererklärung im Kamin

Diese Story klingt wie aus einem Kriminalroman, hat sich aber offensichtlich genauso ereignet. Eine Mitarbeiterin des Finanzamtes Ribnitz-Damgarten soll Formulare der Steuererklärung der umstrittenen Klimastiftung verbrannt haben. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ermittelt in dem Fall. Die Landesregierung ist in Erklärungsnot, denn die Opposition in Schwerin hat viele Fragen.