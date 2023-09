﻿ Landgericht Rostock verurteilt Drogendealer zu langer Haftstrafe: Mann im Zeugenschutz

Nur zwei Parzellen belegt

Rostock baut neue Kleingartenanlage in Südstadt – doch fast keiner will sie haben

Eine neue Gartenanlage in Rostock und so gut wie keiner will pachten. Das ist die Situation in der neu errichteten Anlage in der Nobelstraße in der Südstadt. Eigentlich sind die Grundstücke für Kleingärtner bestimmt, die umziehen müssen. Die wollen aber nicht dorthin.