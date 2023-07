﻿ Drug-Checking bald auch in MV: Diese Drogen-Tests können Leben retten

Rostock. Die Kippen wurde aus Gaststätten und öffentlichen Räumen verbannt, Millionen Euro werden in Präventionsprogramme gegen Alkohol und Rauchen investiert, um den Konsum zu reduzieren und die Gesundheitsfolgen zu minimieren. Die Legalisierung von Cannabis steht dagegen kurz bevor – verstehen muss man das nicht.

Der Tod der 13-jährigen Finja aus Altentreptow hat gezeigt: Illegale Drogen sind in jeder Ecke der Republik zu haben. Auch für Jugendliche und Kinder. Cannabis, Ecstasy, Amphetamine als Partydrogen haben Zugang in die breite Gesellschaft gefunden, trotz repressiver Kontrollen und strafrechtlicher Sanktionen. Ob diese Drogen den Einstieg in harte Rauschmittel, wie Kokain oder Heroin, befördern, ist umstritten. Gesundheitsschädlich sind sie allemal.

Man kann das Drug-Checking als eine Kapitulation vor oder eine Anerkennung der Realitäten betrachten. Fest steht, die Überprüfung der bunten Pillen auf Inhalt und Dosierung vor dem Konsum kann Leben retten.

Bisher bewegten sich die Untersuchenden in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie illegale Drogen in die Hand nahmen, um sie zu analysieren. Mit der Legalisierung des Drug-Checkings dürften diese Unsicherheiten ausgeräumt sein. Das Drug-Checking muss aber mehr als eine schnelle Test-Station sein. Beratung und Aufklärung über die potenziellen Folgen des Konsums gehören dazu.

