﻿„Geldschneiderei“: Was Leser über die hohe Durchfallquote bei der Führerscheinprüfung in MV denken

Rostock. Seit Jahren steigt in Mecklenburg-Vorpommern die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes bis ins Jahr 2021 hervor. Der Trend hat sich 2022 fortgesetzt, bestätigen jetzt die Verantwortlichen des landesweiten Fahrlehrerverbands und der Dekra-Niederlassung in Rostock. Woran es liegt, dass Prüflinge sowohl in der Theorie als auch in der Praxis häufiger durchrasseln? Da scheiden sich die Geister.

Wo sich alle einig sind: Die Fahrschüler, die in diesen Tagen 17 bis 19 Jahre alt sind, sind unter anderen Bedingungen aufgewachsen. Laut Dekra-Prüfer Edgar Pinick ist die Jugend durch eine hohe Smartphone-Nutzung abgelenkt, achtet weniger auf den Verkehr und entwickelt so schlechter ein Gefühl dafür. Aber nicht nur die Generation Z selbst sei schuld, vermuten einige der Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Sie sehen als Grund für das häufigere Scheitern auch äußere Einflüsse.

Verkehr wird aus Sicht einer Leserin immer härter

Kristin Stima etwa empfindet den Verkehr schlimmer als früher: „Vor 20 Jahren war das mit dem Führerschein kein Problem, aber heute wird es zunehmend schwerer, da viele Egoisten unterwegs sind.“

Emily, die mit ihren 20 Jahren selbst der Generation Z angehört, gibt außerdem zu bedenken: „Es kommt vieles auf den Fahrlehrer an.“ Schlechte Erfahrungen hat dahingehend auch Kerstin Lockner gemacht. Sie habe einen „schwierigen“ Mentor gehabt und sei einmal durch die Theorieprüfung gerasselt. Sophia Steinfeldt gibt zwar an, ihren Führerschein auf Anhieb bekommen zu haben, solidarisiert sich aber: „Vielleicht ist es abhängig vom Fahrlehrer oder Prüfer.“

Sind die Prüfer in MV heute strenger?

Es ist eine weitere Vermutung, die im Raum steht: Mascha Gischow geht von härteren Beurteilungen aus. Sie musste jeweils zweimal zur Theorie- und Praxisprüfung antreten. Sie berichtet: „Der Prüfer meinte, ich hätte an der Ausfahrt zu lange gewartet…?“ Unfair behandelt fühlte sich auch Stralsunderin Marie: „Ich bin durchgefallen, obwohl nichts Schlimmes war.“ Einen Schritt weiter geht Rostockerin Christina. „Ich habe das Gefühl, es ist Geldschneiderei“, lautet ihr Kommentar.

Durch die Theorieprüfung gefallen: „Habe zu wenig gelernt“

Leser Tim dagegen sucht die Schuld bei sich. „Beim ersten Mal Theorie durchgefallen, habe aber auch zu wenig gelernt“, schreibt der 19-Jährige. Auch Mette Hummel, die 2018 ihren Führerschein gemacht und gleich bestanden hat, hält die Anforderungen noch immer für „absolut machbar“. Positive Erinnerungen an die Zeit als Prüfling teilt ebenso Rina Echler: „Es war eine sehr gute Erfahrung, die Fahrlehrerin war klasse“, schwärmt sie.

Für manche war der Weg zum Führerschein kein Problem

Was zudem nicht in Vergessenheit geraten ist: die Anspannung in der Prüfungssituation. „Ich war total aufgeregt, hatte aber keine Probleme“, resümiert Leserin Lotti. So erging es auch Anna. Sie sei sehr nervös gewesen, habe die Praxisprüfung aber mit Babybauch beim ersten Mal bestanden. Weniger emotional blickt Autofahrer Alex zurück. Sein Fazit: „Easy.“