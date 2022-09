﻿50 Millionen Euro extra vom Bund: Neuer Öl-Hafen in Rostock geplant

Ein neuer zusätzlicher Öl-Hafen soll in Rostock entstehen. So soll sichergestellt werden, dass der Sprit an den Tankstellen in MV nicht knapp wird. Der Bund will 50 Millionen Euro zusätzlich in Deutschlands größten Ostsee-Hafen investieren.

Rostock. Damit der Sprit an den Tankstellen im Osten nicht knapp wird, baut die Bundesregierung in Rostock einen neuen, zusätzlichen Öl-Hafen: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte nach Beratungen in Berlin an, dass der Bund 50 Millionen Euro zusätzlich in Deutschlands größten Ostsee-Hafen investieren wird – damit mehr Öl als bisher importiert und per Pipeline zur PCK-Raffinerie nach Schwedt gepumpt werden kann.

In Schwedt wurde bisher ausschließlich russisches Öl verarbeitet. Die Raffinerie versorgt große Teile Ostdeutschlands mit Kraftstoff. Mit Inkrafttreten des Öl-Embargos gegen Russland müssen neue Quellen her – in Übersee. Über Rostock soll der Nachschub für Schwedt gesichert werden. „Wir müssen sicherstellen, dass die Bürger weiterhin tanken können und dass die Preise trotz des Embargos nicht durch die Decke gehen“, so Schwesig.

Liegeplatz für Öl-Tanker im Seehafen

Nach OZ-Informationen soll ein Liegeplatz für Öl-Tanker im Seehafen ertüchtigt werden sowie ein zweiter, komplett neuer Tiefwasser-Anleger gebaut werden. Auch die Infrastruktur zum Entladen soll mit dem Geld aus Berlin bezahlt werden.

Ein Insider: „Auch die Kapazitäten der Pipeline müssen wir erhöhen, um die Mengen liefern zu können, die Schwedt benötigt.“ Perspektivisch sollen die neuen Anleger dann genutzt werden, um „grüne“ Treibstoffe – Methanol etwa – zu importieren.

Schwesig kündigte zudem weitere Bundesmittel für MV an: Fast 150 Millionen Euro gibt es aus Berlin und Schwerin für Energie-Projekte in Rostock sowie den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald. Der Bund wird sich zudem am Bau des LNG-Terminals in Lubmin stärker beteiligen.