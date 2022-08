Energiesparen ist das Thema der Stunde: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat gerade Wellness-Hotels aufgefordert, ihre Saunen im Winter kalt zu lassen. Hotelbetreiber in MV reagieren irritiert. Wie sie stattdessen ihren Beitrag in der Energiekrise leisten wollen.

Rostock. Sollten die Wellnessbereiche in den Hotels in der kalten Jahreszeit dicht machen? Dieser Vorschlag im Nachbarland Schleswig-Holstein sorgt auch unter den Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern für Diskussionen.

Hintergrund: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der „Welt am Sonntag“ die Wellness-Hotels zum Energiesparen auf. Sie sollen demnach im Winter auf einen Saunabetrieb verzichten. Laut Günther gehörten vor dem Hintergrund steigender Energiekosten „Wellness-Angebote“ zu jener Art von Luxus, auf die man lieber freiwillig verzichten solle. Die Forderung stieß bei den Hotelbetreibern in Schleswig-Holstein erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe.