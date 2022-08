Energiesparen ist das Thema der Stunde: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat gerade Wellness-Hotels aufgefordert, ihre Saunen im Winter kalt zu lassen. Hotelbetreiber in MV reagieren irritiert. Wie sie stattdessen ihren Beitrag in der Energiekrise leisten wollen.

Rostock. Sollten die Wellnessbereiche in den Hotels in der kalten Jahreszeit dicht machen? Dieser Vorschlag im Nachbarland Schleswig-Holstein sorgt auch unter den Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern für Diskussionen.

Hintergrund: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der "Welt am Sonntag" die Wellness-Hotels zum Energiesparen auf. Sie sollen demnach im Winter auf einen Saunabetrieb verzichten. Laut Günther gehörten vor dem Hintergrund steigender Energiekosten "Wellness-Angebote" zu jener Art von Luxus, auf die man lieber freiwillig verzichten solle. Die Forderung stieß bei den Hotelbetreibern in Schleswig-Holstein erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe.

Wellness-Bereiche der Hotels in MV einer der Hauptgründe für einen Besuch

Auch in MV lösten diese Aussagen bei Hotelbetreibern Irritationen aus. Dieser "Luxus" ist für viele Betreiber "eine der Hauptmaßnahmen, um die Saison auf das ganze Jahr auszuweiten", sagt Lars Schwarz, Dehoga-Chef in MV.

Der Betrieb der Wellnessbereiche sei für die Hotels mit einem enorm hohen finanziellen Aufwand verbunden, weiß Schwarz. „Für Strom zahlen Kollegen aus der Branche in MV jetzt schon teilweise das Zehnfache – und mehr.“

Trotzdem sei es für den Großteil der Gäste der wichtigste Grund für den Hotelbesuch in den Herbst- und Wintermonaten. Die Umsetzung dieser Forderung wäre „der Sargnagel für die Hotels, die sowieso schon um jeden Gast kämpfen müssen“, meint Schwarz.

"Die Abschaltung des Sauna- und Spabereichs wäre für viele Hotels desaströs", sagt auch Frank Martens, Hoteldirektor im Warnemünder Hof. Vor allem für seine und weitere Einrichtungen, die nicht direkt am Wasser lägen. "Unsere Gäste, die in der Nebensaison zu uns kommen, haben zu 70 Prozent die Motivation, bei uns Wellness machen zu können. Und dazu gehört auch der Saunabesuch", sagt Martens. Ohne dieses Angebot könne man das Hotel auch zulassen.

Hotel in Rostock: Schließung ein „unverhältnismäßiger Eingriff“

Er halte die Überlegung der kategorischen Schließung für nicht sinnvoll – trotzdem wolle er als Hotelbetreiber Verantwortung übernehmen: „Natürlich muss man kritisch hinterfragen, wie lange die Sauna laufen muss. Auch die Wassertemperatur ist sicherlich ein Thema.“ Eine Schließung sei jedoch ein unverhältnismäßiger Eingriff. „Wir werden die Öffnungszeiten reduzieren und beschäftigen uns derzeit auch mit dem Solar-Thema.“ Das seien sinnvollere Schritte.

Das Hotel Hansedom verfügt über die größte Saunalandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. „Viele Gäste kommen nur deswegen zu uns“, sagt Philipp Weiß, Wyndham-Marketingmanager. © Quelle: Christian Rödel

Die Aussagen Günthers haben nicht nur im Rostocker Raum Wellen geschlagen. Das Stralsunder Hotel Hansedom hat die größte Saunalandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. "Das wäre für uns ein immenser Einschnitt", sagt Marketingmanager Philipp Weiß auf Nachfrage. Auch hier heißt es: Ein Großteil der Gäste würde nur deshalb das Hotel besuchen.

Hotel-Direktorin in MV: „Wir waren irritiert über die Formulierung“

"Es hat uns natürlich bewegt. Wir waren auch etwas irritiert über die Formulierung", sagt Christiane Winter-Thumann, Marketingdirektorin bei Arcona Hotels und Resorts. Das Unternehmen betreibt unter anderem ein Hotel auf Rügen. "Es ist mit Sicherheit kein Satz, den man so unkommentiert lassen sollte", sagt Winter-Thumann. Grundsätzlich sei es einfach schwierig, wenn einzelne Wirtschaftszweige so herausgehoben werden. "Denn wir sind sehr darauf angewiesen, diese Zusatzleistungen anzubieten."

Diese Angebote für die Kunden würden auch den Betrieb sichern. Sie sagt aber auch: „Wir alle haben den Auftrag, den Energieverbrauch um zwanzig Prozent zu senken. Das wollen wir auch umsetzen.“ Es sei beispielsweise schon die Außentemperatur um Schwimmbereich gesenkt worden. „ Zwei oder drei Grad weniger tun niemandem weh.“

Die Öffnungszeiten der Sauna wurden laut Winter-Thumann ebenfalls angepasst. Es sei nicht mehr tragbar, die Sauna morgens an- und abends erst wieder abzustellen. „Wir hoffen auf das Verständnis der Kunden.“ Eines sei jedoch wichtig: Das Gasterlebnis dürfe nicht beeinträchtigt werden.

Von Marvin Wennhold