﻿Erst beklatscht, dann geächtet: Wie Pflegekräfte aus MV dem dritten Corona-Herbst entgegensehen

Erstmals nach langer Corona-Pause trifft sich die Branche bei der Pflegemesse in Rostock. Drei Pflegerinnen berichten, wie sehr ihnen die Belastungen aus der Lockdown-Zeit noch immer in den Knochen stecken. Doch dominiert wird die Messe von einem anderen Thema.

Rostock. Drei Tage lang bis einschließlich Donnerstag trifft sich die Pflegebranche aus MV in der Rostocker Hansemesse, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Vom anfänglichen Beklatschtwerden in den ersten Lockdown-Tagen ist nicht mehr viel übrig geblieben, nicht wenige Beschäftigte sind frustriert und ausgebrannt – und gehen so in den dritten Corona-Herbst.

„Manche Leute, die erst noch geklatscht haben, wechselten später die Straßenseite, wenn sie mich sahen“, sagt Kerstin Mandlik. Die Pflegefachkraft aus einem Diakonie-Heim in Ludwigslust ist mit einer Gruppe Kolleginnen zur Messe nach Rostock gefahren. In ihrer Einrichtung starben 30 von 80 Bewohnern nach einer Infektion. Die Mitarbeitenden, die eben noch bejubelt wurden, standen plötzlich unter Generalverdacht, dafür mitverantwortlich zu sein, weil sie das Virus eingeschleppt haben könnten. „Obwohl das nicht stimmte, waren wir auf einmal die Aussätzigen“, erzählt Kerstin Mandlik.

Ausnahmezustand schweißte Pflegerinnen zusammen

In jenen Wochen im Frühjahr 2021 herrschte Ausnahmezustand. Die Wirkungen hallen noch immer nach, berichten die Ludwigslusterinnen. „Uns als Team hat das zusammengeschweißt“, sagt Pflegefachkraft Jenny Lünert. Alle hätten praktisch durchgearbeitet, unter extremen Bedingungen: im Vollschutzanzug, der nach jedem Zimmer gewechselt werden musste, teils körperliche Schwerstarbeit mit FFP-2-Maske von Schichtanfang bis -ende. Angst vor dem Herbst hätten sie nicht, sagen die Frauen. „Die Infektionen haben ja im Sommer nicht aufgehört“, erklärt Pflegedienstleiterin Katja Lepschies. Ihre Hoffnung ist, dass im Herbst nicht mehr viel dazukommt.

Silvia Oswald und Michél Graupner vom Dresdner Start-up Planhero © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Viele der Pflegekräfte aus dem ganzen Bundesland, die am Dienstag in der Messehalle an den Ständen der knapp 60 Aussteller vorbeischlendern, können solche oder ähnliche Geschichten erzählen. Manche winken gleich ab, wenn es um Corona geht. „Wir sind gut aufgestellt, aber man weiß ja nie, was noch kommt“, sagt Michaela Altmann von den KMG-Kliniken, zu denen unter anderen das Krankenhaus in Güstrow gehört. An ihrem Stand können Besucher an der Gummi-Nachbildung einer weiblichen Brust versuchen, Knoten zu ertasten. „Das hat noch kaum jemand geschafft“, sagt Pflegeexpertin Altmann.

Rostocker Unimedizin wirbt um Landflüchter

Pflegefachkräfte und Ausbildende sind begehrte Gesprächspartner bei der Messe. Alle Kliniken und Heime suchen händeringend nach Personal. Die Fluktuation sei durch die Pandemie größer geworden, sagt eine Mitarbeiterin am Stand der Rostocker Unimedizin. Ziel des Messeauftritts ist es, potenzielle Bewerber anzusprechen. „Ein Zielgruppe sind Leute, die vom Land in die Stadt nach Rostock ziehen wollen“, erklärt die Mitarbeiterin. Ein, zwei Gespräche hat sie bis zur Mittagszeit geführt. Das sei nicht viel, es könnte besser laufen.

Michaela Altmann vom KMG-Klinikum Güstrow bei der Pflegemesse in Rostock-Schmarl © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Bei Vorträgen erklären Fachleute, wie man in den sozialen Medien erfolgreich auf Mitarbeitersuche geht. Die mit großen Ständen vertretenen Zeitarbeitsfirmen setzen auf Broschüren, kleine Werbegeschenke und große Versprechen: volles Gehalt bei 30-Stundenwoche, eigener Dienstwagen, 42 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten. „Das ist etwas für Leute, die unabhängig sind“, sagt Roberto Harwatta von der Firma Avanti, deren Rostocker Niederlassung 45 medizinische Fachkräfte vermittelt. Einsatzgebiet sei ganz Deutschland, daher sei der Job vor allem interessant für Personen ohne Kinder oder bei denen der Nachwuchs schon aus dem Haus ist. Momentan werden insbesondere OP-Schwestern und -Pfleger gesucht, weil Krankenhäuser gerade den Berg an verschobenen Operationen abarbeiten. „Da besteht wahnsinnige Nachfrage“, sagt Harwatta.

Wie ein Pflegebetrieb trotz immer größer werdenden Personalmangels nicht selbst zum Notfall wird, verspricht die App Planhero, die Entwickler Michél Graupner an seinem Stand vorstellt. „Die App verhindert, dass immer die gleichen Leute angerufen werden, wenn bei Personalausfall schnell Lücken gefüllt werden müssen“, sagt der Start-up-Gründer aus Dresden. Die höhere Gerechtigkeit sorge nachweislich für weniger Kündigungen oder Berufswechsel. Der Bedarf ist riesig: Überlastung und hohe Krankenstände gebe es in nahezu jeder Einrichtung, sagt Planhero-Mitarbeiterin Silvia Oswald, die selbst bis vor kurzem als Pflegerin arbeitete.