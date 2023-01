﻿„Es reicht vorne und hinten nicht mehr“ – Rostocker beantragen Wohngeld

Mit der Wohngeldreform haben seit Januar mehr Menschen Anspruch auf den staatlichen Zuschuss. Die Landesregierung rechnet mit einer Verdreifachung der Zahl der Berechtigten auf 72 000 Haushalte. Die Kommunen erwarten eine Antragsflut. In der Wohngeldstelle in Rostock herrschte am Dienstag Hochbetrieb. Viele wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Ein Ortsbesuch

In der Warteschlange vor der Wohngeldstelle in Rostock steht auch Anne-Kathrin Marquardt (33). „Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles bezahlen soll.“

Rostock. Um über die Runden zu kommen, geht Annemarie Meinke (69) noch putzen. Für ein bisschen Luxus knapp über dem Lebensnotwendigen, sagt sie. Mit ihrer Rente von 950 Euro und einer Miete von 440 Euro bleibt der Seniorin kein Geld für Extravaganzen. Zumal sie bald Schluss machen will mit dem anstrengenden Nebenjob. „Ich werde bald 70 Jahre alt. Da muss ich mir das nicht mehr antun.“

Die Rentnerin steht mit einer großen Portion Hoffnung in der Warteschlange vor der Wohngeldstelle in Rostock, die sich kurz vor Amtsöffnung bis auf den Parkplatz zieht. Mit der ab 1. Januar in Kraft getretenen Wohngeldreform hoffen auch andere Rostocker auf den staatlichen Zuschuss. Eine junge Frau, die vor der Rentnerin in der Schlange wartet, dreht sich um. „Ich weiß gar nicht mehr, wie ich alles bezahlen soll“, seufzt sie. Anne-Kathrin Marquardt (33) bezieht wegen einer schweren chronischen Erkrankung Erwerbsunfähigkeitsrente in Höhe von 931 Euro. Die Miete für ihre 35 Quadratmeter große Wohnung sei vor Kurzem von 308 auf 336 Euro erhöht worden, erzählt sie. „Das Geld war schon immer knapp, aber seitdem Lebensmittel so teuer geworden seien, reicht es vorne und hinten nicht mehr.“

Mit der vom Bund beschlossenen Reform haben mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld, das künftig auch die Heizkosten umfasst. Die Landesregierung rechnet in MV mit einer Verdreifachung der Berechtigten auf 72 000 Haushalte. Die Kommunen erwarten eine Antragsflut. In Rostock beziehen aktuell 2700 Haushalte Wohngeld. Etwa 9000 Rostocker hätten Anspruch, schätzt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke).  Den Zuschuss können Haushalte beantragen, die über wenig Geld verfügen, aber keine Sozialleistungen wie Bürgergeld und Grundsicherung beziehen. „Das Wohngeld ist die komplexeste Sozialleistung“, so Bockhahn. Entsprechend groß sei der Beratungsbedarf.

„Die große Antragswelle wird noch kommen“

In der Wohngeldstelle herrscht Hochbetrieb. Die Stühle im Wartebereich sind besetzt. Im Flur warten Menschen darauf, aufgerufen zu werden. Die 17 Online-Termine, die das Amt für den Tag vergeben hatte, waren in Kürze weg. Von den zehn Mitarbeitern sei derzeit die Hälfte krank, berichtet Abteilungsleiter Stephan Knohse. In den kommenden Tagen stockt die Stadtverwaltung die Mitarbeiterzahl aber auf 30 auf. „Die große Antragswelle wird noch kommen“, mutmaßt Knohse. Der Januar habe gerade erst begonnen.

Sachbearbeiterin Michaela Wolff berät gerade eine Rentnerin. Die 71-Jährige will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, weil sie sich schäme, sagt sie. Dann erzählt sie. Wie froh sie vor zwei Jahren gewesen sei, nicht mehr auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Wie ihr Garten zur Selbstversorgung beitrage, sie nur noch Sonderangebote im Supermarkt kaufe. Aber jetzt gehe es nicht mehr anders. „Alles ist so teuer geworden. Zu Hause habe ich nur noch das Wohnzimmer beheizt.“ Sachbearbeiterin Michaela Wolff macht der Dame bei einer Miete von 401 Euro und einer Rente von 1120 Euro Hoffnung auf den staatlichen Zuschuss. „Haben Sie Zinseinnahmen aus Bausparverträgen, Lebensversicherungen?“, arbeitet Wolff den Fragenkatalog ab. „Das wäre schön“, seufzt die Seniorin. „Dann würde ich sicher nicht hier sitzen.“

Wiro: Unbedingt Anspruch prüfen lassen

Scham spielt eine große Rolle. „Vor allem Rentner, die Wohngeld beanspruchen könnten, stellen keinen Antrag“, so Bockhahn. Bei vielen Senioren sei immer noch die Vorstellung verhaftet, niemandem auf der Tasche liegen zu wollen. Die Wiro als größte Wohngesellschaft in Rostock rät Mietern, unbedingt den Anspruch auf Wohngeld prüfen zu lassen. Job-Verlust in der Pandemie oder die gestiegenen Energiepreise hätten zwar bislang nicht zu einem Anstieg von Mietschuldnern geführt. Wer aber in eine solche Lage abrutschen sollte, soll sich unbedingt melden. „Wir können nur Mietern helfen, die sich rechtzeitig an uns wenden und die bereit sind, unsere Unterstützungsangebote anzunehmen“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Ungefähr vier bis sechs Wochen wird die Bearbeitung der Anträge dauern. Ausgezahlt werde das Wohngeld dann rückwirkend.