﻿Eurofighter aus Laage trainieren über Island: OZ-Reporter bei Nato-Manöver dabei

Keflavik. Plötzlich tauchen sie mitten über dem Atlantik auf: Links und rechts neben dem A400M der Luftwaffe fliegt je ein Eurofighter. Erst in größerem Abstand, doch dann kommen sie näher. Die Piloten geben Handzeichen und weichen der großen Transportmaschine nicht von der Seite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eurofighter gehören zum Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ aus Laage bei Rostock. Das Abfangen des A400M ist Teil ihrer Übung, zu der sie seit einer Woche in Island stationiert sind. Der Transporter bringt Journalisten zu einem Medientag auf dem Flughafen Keflavik.

Eurofighter aus Laage bei „Rapid Viking“

Dort bietet sich eine unwirkliche Szenerie: Mitten in der eintönigen isländischen Mondlandschaft stehen martialische Flugzeugbunker, in denen die Eurofighter derzeit geparkt sind. Auch die beiden, die an der Übung beteiligt waren, sind inzwischen gelandet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Eurofighter für die Nato-Übung „Rapid Viking 2023“ steht in einem isländischen Hangar. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

In einer der Maschinen saß Marco Brunhofer. Er ist Kommandoführer der kleinen Mannschaft aus Laage mit ihren sechs Eurofightern, die an „Rapid Viking“, so der Name des Manövers, teilnehmen.

Kommandoführer zufrieden mit Einsatz

Brunhofer ist zufrieden mit dem Einsatz. Sein Augenmerk lag vor allem auf dem Piloten der zweiten Maschine, der sich dabei bewähren sollte. „Er hat alles richtig gemacht. Sonst hätte er noch einmal fliegen müssen“, erklärt der Oberstleutnant.

Marco Brunhofer, Kommandoführer der Eurofighter-Mannschaft aus Laage, bei der Nato-Übung „Rapid Viking“ über Island © Quelle: Axel Büssem

Das Auftanken der Eurofighter durch den A400M, das eigentlich vorgesehen war, musste ausfallen, weil die Maschine, die in Berlin gestartet war, Verspätung hatte und drei der fünf aufzutankenden Eurofighter bereits abdrehen mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auftanken in der Luft musste ausfallen

So reichte es nur für einen simulierten Ablauf, bei dem die Tankschläuche zwar vom A400M ausgefahren und von zwei Eurofightern aufgenommen wurden, aber kein Sprit floss. Normalerweise wären innerhalb von vier Minuten je etwa 2,5 Tonnen Flugbenzin durch den rund 20 Meter langen Schlauch geströmt.

Ein Eurofighter nähert sich bei einer Übung über Island dem Tankschlauch. © Quelle: Britta Pedersen

Doch so blieb es bei der Abfangübung, die bis zum Ende durchgezogen wurde. Simuliert wurde ein Flugzeug, das auf den isländischen Luftraum zusteuert und nicht auf Funksprüche reagiert. „Wir mussten zunächst herausfinden, ob es sich um ein unfreundliches Flugzeug handelt oder um ein technisches Problem bei einem zivilen Airliner“, erklärt Brunhofer.

Eurofighter nähern sich bis auf wenige Meter

Dazu fliegen die Eurofighter zunächst von hinten an das – laut Szenario – unbekannte Flugzeug heran, damit sie selbst nicht entdeckt werden. Dann setzen sie sich links und rechts neben die Maschine. So nahe, dass man deutlich die Piloten erkennen kann. Sie nehmen per Handzeichen Kontakt zum Cockpit auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eurofighter üben über Island Die Eurofighter trainieren das Abfangen eines anderen Flugzeuges. © Quelle: Axel Büssem/Ostsee-Zeitung

In diesem Fall geht es gut aus: Der A400M stellt sich tatsächlich als ziviles Flugzeug heraus, dessen Funk ausgefallen war. Als er wieder funktioniert, bleiben die Eurofighter dennoch zur Sicherheit in der Nähe, bis alle drei Maschinen sicher in Keflavik landen.

Schnelle Hilfe für unbewaffnetes Island

Hier begrüßt Brunhofer die deutschen und isländischen Journalisten. „Mit ‚Rapid Viking‘ wollen wir auch zeigen, dass wir unserem Nato-Partner Island, der selbst keine Armee hat, schnell zu Hilfe eilen können.“

Lesen Sie auch

Die Luftwaffe sei in den letzten Jahren immer flexibler geworden, konstatiert Brunhofer. „Eurofighter wurden schon erfolgreich nach Australien, Japan oder Afrika verlegt. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Arktisregion.“ Nebeneffekt: Durch den Besuch der Deutschen könnten die Isländer auch den Umgang mit Kampfflugzeugen üben. „Da gibt es große Unterschiede zu Transportmaschinen, die sonst meist hier landen“, so der Oberstleutnant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit 30 Mann und 30 Tonnen Material in Island

Die Verlegung sollte vor allem schnell und schlank über die Bühne gehen. Auch das habe gut funktioniert, so Brunhofer: „Wir sind hier mit 30 Mann und etwa 30 Tonnen Material. Normalerweise würden für so einen Einsatz 100 bis 200 Mann und deutlich mehr als 100 Tonnen Material gebraucht.“

Am Nachmittag steigen dann noch einmal drei Eurofighter auf, um einen Luftkampf zwei gegen einen zu üben. Mit vollem Schub verschwinden sie innerhalb weniger Sekunden am wolkenverhangenen isländischen Himmel.

OZ