﻿Frust über EVG-Warnstreik: So bitter waren die Zugausfälle für Bahnreisende in MV

Der Mega-Streik am Freitagmorgen sorgte in MV für leere Bahnhöfe. Vereinzelte Reiselustige haben sich dennoch auf die Bahn verlassen und wurden enttäuscht. Was für viele Reisende zur Tortur wurde, war für die Eisenbahngewerkschaft ein erfolgreicher Morgen. Ein Überblick

Rostock/Rügen/Bad Kleinen. Es wirkt verlassen am Rostocker Hauptbahnhof. Ein paar Schüler und Erwachsene auf dem Weg zur Arbeit nutzen die Unterführung. Große Koffer sieht man nicht.

Bloß eine Frau steht mit ihrem Gepäck vor der Anzeigetafel, auf der groß „EVG-Streik“ zu lesen ist. Martina Allemand-Vetter wollte den einzigen IC nutzen, der ihr in der DB-App angezeigt wurde, um nach Baden-Baden zu kommen. Ob er wirklich fährt, darüber bekommt sie keine Ankunft. Eigentlich sind alle Züge des Nah- und Fernverkehrs lahmgelegt. Es ist Streiktag.

Warnstreiks legen Bahn- und Flugverkehr in Deutschland lahm Auch am Hauptbahnhof München waren Reisende am Freitagmorgen betroffen. Die Stimmung schwankte zwischen Verständnis und Ärger. © Quelle: Reuters

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Eisenbahngewerkschaft EVG zum Streik aufgerufen. Zwischen 3 und 11 Uhr haben die Deutsche Bahn und andere Bahnunternehmen ihre Arbeit niedergelegt. Auch alle 15 Linien der Odeg sind ausgefallen. Gegen 13 Uhr sind die Züge wieder planmäßig gefahren.

Gestrandeter muss auf Bahnsteig übernachten

Entsprechend ruhig war es am Morgen an den Bahnhöfen in MV. Kein Zug weit und breit. Vereinzelt sind Züge auf Usedom gefahren, beispielsweise von Zinnowitz nach Swinemünde. Viele Fahrgäste waren aber nicht an Bord. Die meisten haben vorher vom Warnstreik der EVG erfahren. Entsprechend leer sah es auch auf den Bahnsteigen aus.

Plötzlich war Schluss: Robin Lüdke aus Güstrow musste die Nacht zu Freitag auf dem Bahnhof in Bad Kleinen verbringen. Zuvor hatte der 32-Jährige seine Eltern in Ludwigslust besucht. © Quelle: Jana Franke

Ein einzelner Mann liegt auf einer Bank am Bahnhof in Bad Kleinen. Robin Lüdke aus Güstrow hat die Nacht im Wartehäuschen verbracht. Der 32-Jährige hat seine Eltern in Ludwigslust besucht und ist dann am Bahnhof gestrandet. „Es war verdammt kalt“, sagt er unter seiner leichten Zudecke. Für den Streik habe er kein Verständnis, betont er.

Falsche Infos über die DB-App

Das Stimmungsbild an Gleis 7 am Rostocker Hauptbahnhof sah ähnlich aus. Gegen 8 Uhr sammelten sich immer mehr Reisende mit Koffern am Bahnsteig. Nachdem sie vom Servicepersonal keine Auskunft bekam, hat Martina Allemand-Vetter sich optimistisch in Warteposition begeben. Die Wirtschaftspsychologin wollte über Berlin zurück in ihre Heimat Baden-Baden, um entspannt ins Wochenende zu starten. „Mich ärgert es, dass der IC nach Berlin in der DB-App angezeigt wird, aber ich keine Infos vom Service-Schalter bekomme.“

Major Jordanis, Marlene Neuwirth und Martina Allemand-Vetter wollten alle nach Südwestdeutschland und hofften auf den angezeigten IC. Als dieser ausfiel, brauchten sie eine Alternative. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Am Bahnsteig traf sie auf Leidensgenossen, die bis zur eigentlichen Abfahrt des Zuges optimistisch blieben. „Für den Zug wurde sogar ein Gleiswechsel angezeigt“, ist Major Jordanis erstaunt. In der Service-Hotline sagt man ihm, der IC habe bloß Verspätung. Doch auch nach 45 Minuten Warten ist kein Zug zu sehen. Zusammen mit Marlene Neuwirth konnten sich die drei einen der letzten Mietwagen ergattern, um ihren Weg in den Südwesten Deutschlands zu starten.

Wer spontan eine Alternative buchen wollte, hatte kaum Chancen. Flixbusse und Mietwagen waren so gut wie ausgebucht. Das bestätigt ein Flixbus-Fahrer, der normalerweise mit weniger Auslastung den provisorischen ZOB in Rostock Richtung Berlin verlasse.

Erste Reise nach drei Jahren – dann fällt der Zug aus

Auf Rügen war ein Paar auf dem leeren Bahnsteig unterwegs. Sybille und Hermann Weidner aus Bergen hatten sich erstmals seit drei Jahren dazu entschieden, einen Ausflug mit der Bahn zu machen. Vom Streik wussten sie wohl, dachten aber, dass die Züge wenigstens bis Stralsund fahren.

Sybille und Hermann Weidner aus Bergen wollten nach Stralsund fahren, erfuhren aber erst auf dem Bahnhof, dass kein Zug fuhr. © Quelle: Mathias Otto

Herrmann Weidner ärgerte das: „Ich habe nichts dagegen, dass gestreikt wird, aber doch bitte nicht auf Kosten der kleinen Leute! Nur gut, dass wir keinen Arzttermin auf dem Festland hatten.“ Bis 13 Uhr wollte das Paar nicht warten und hat den Ausflug daher auf die nächste Woche verschoben.

EVG in MV: „Wir sind zufrieden, es sind keine Züge gefahren“

„Wir sind zufrieden, es sind keine Züge gefahren“, resümiert Holger Herzog, Vorsitzender des EVG-Landesverbandsvorstandes MV. Hunderte Bahnmitarbeiter haben ihre Arbeit niedergelegt. Jetzt bleibe abzuwarten, was die Verhandlungen in der kommenden Woche ergeben. „Wenn es keine Einigung gibt, könnten statt Warnstreiks richtige Streiks drohen“, so Herzog.

Die EVG fordert zwölf Prozent mehr Gehalt – mindestens aber ein Plus von 650 Euro monatlich. Gut 180 000 Beschäftigte sind bei der Deutschen Bahn von den Tarifverhandlungen betroffen.