﻿Fernbusse für die Provinz? Das sagen die Menschen in Gnoien dazu

ÖPNV in MV

Fernbusse sollen nach einer Idee der Landesregierung ländliche Regionen in ganz MV verbinden. Davon könnten unter anderem die Menschen in der bisher schlecht angebundenen Kleinstadt Gnoien profitieren. Die OZ hat die Bürger vor Ort gefragt, was sie davon halten würden.

