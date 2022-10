﻿Familie verliert bei Feuer in Blankenhagen ihr Haus: „Ich habe nur geweint“

Am Donnerstag hat in Blankenhagen im Landkreis Rostock eine Doppelhaushälfte Feuer gefangen. Jetzt ist das Haus fast unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro. Für die Beteiligten und ihre Nachbarn sitzt der Schock tief.

Blankenhagen. Die Sonne scheint am Freitagvormittag in Blankenhagen im Landkreis Rostock. Blumen blühen im Garten einer Doppelhaushälfte, an einem Ast hängt eine Schaukel. Vor der weißen Tür links mit einer rosafarbenen Fassade drumherum ziert Herbstdeko den Eingang. Daneben: Ein Haufen Schutt, der verbrannt riecht. Ein Polizist geht die Einfahrt entlang, in Richtung Schuppen. Ihm folgt ein Brandursachenermittler.

Auf dem Hof treffen sie auf eine der Familien, deren Haus im Ortsteil Cordshagen am Vortag Flammen fing. Das hat Spuren hinterlassen, auch bei den Betroffenen. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und stündlich geguckt, ob alles in Ordnung ist“, sagt Karina W. mit einem müden Lächeln. Das aber spiele jetzt keine Rolle. Wichtiger sei, dass niemandem etwas passiert ist.