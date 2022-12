﻿Feuerwerk und Böller zu Silvester in MV: Wo das Zünden erlaubt sein wird und wo nicht

Im Zuge des 45. europäischen Taizé-Treffens, das dieses Jahr in Rostock stattfindet, sendet Papst Franziskus Grüße an die Jugendlichen. Die Veranstaltung sei ein Zeichen der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Auch andere namhafte Personen in der Öffentlichkeit richten Grußworte an die Hansestadt.