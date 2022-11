﻿Feuerwerk und Böller zu Silvester in MV: Wo das Zünden erlaubt sein wird und wo nicht

Rostocks historischer Weihnachtsmarkt: So gehts am neuen Standort weiter

Statt im Klostergarten der Hansestadt läuten die Mittelalter-Gaukler 2022 an der Waldbühne in Dierhagen an der Ostsee die Weihnachtszeit ein. Wann es losgeht, was Besucher erwartet, was der Eintritt kostet und was indes im Rostocker Klostergarten stattfinden soll.