﻿Filmreif: Junger deutscher Film beim 16. Festival in Ahrenshoop

Ahrenshoop. Junger deutscher Film zu Gast in Ahrenshoop: Vom 16. bis zum 19. November finden nach zweijähriger Corona-Zwangspause die Ahrenshooper Filmnächte wieder statt. Zum 16. Mal trifft Filmkunst auf Künstlerort. Im Kunstmuseum Ahrenshoop soll das viertägige Programm mit 17 Veranstaltungen, Schauspielern, Schriftstellern, Fernsehmoderatoren und sieben Wettbewerbsfilmen Cineasten und Filmemacher inspirieren, zusammenbringen und unterhalten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt, auf welche Filme Besucher sich noch besonders freuen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Kurdische Minderheit in der Türkei: Stille Post

Am 17. November um 16 Uhr wird der Wettbewerbsbeitrag „Stille Post“ gezeigt. Das Filmdrama von Florian Hoffmann feierte im November 2021 beim Internationalen Filmfestival Thessaloniki seine Weltpremiere, Mitte Dezember 2022 soll es in die deutschen Kinos kommen. Im Film geht es um den Berliner Grundschullehrer Khalil, der Kriegsbilder aus seiner kurdischen Heimatstadt zugespielt bekommt und meint, in den Videos seine tot geglaubte Schwester zu erkennen. Sein geordnetes Leben gerät aus den Fugen, als er versucht, seine Schwester in Sicherheit zu bringen. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Florian Hoffmann steht nach der Vorstellung zum Gespräch zur Verfügung.

2. Film über das Filmsein: The Ordinaries

Paula muss beweisen, dass sie das Zeug zur Hauptfigur hat. Sie will ein glamouröses Leben mit eigener Storyline, aufregenden Szenen und voller Musik – nicht wie ihre Mutter, die als Nebenfigur im Hintergrund arbeitet. Sie stößt auf Ungereimtheiten zum Tod ihres Vaters, einer heldenhaften Hauptfigur. Ihre Nachforschungen führen sie zu den verachteten Outtakes, Menschen mit Filmfehlern, am Rande der Gesellschaft. Sie trifft auf gebrochene Figuren mit echten Emotionen, die in einer ungerechten Welt versuchen zu überleben. Vorführung ist am 17. November, 18.30 Uhr. Regisseurin Sophie Linnenbaum wird im Anschluss über ihren Spielfilm sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Gute alte Freunde: Wann kommst du meine Wunden küssen?

Am zweuten Tag des Filmfestivals ist der tragisch-komische Film „Wann kommst du meine Wunden küssen?“ ebenfalls in Ahrenshoop zu sehen. Um 21 Uhr zeigt der Film von Hanna Doose ehemalige beste Freundinnen, die einst das Berliner Nachtleben gemeinsam aufmischten und sich nach Jahren der Funkstille wiedersehen. Mit dem Wiedersehen brechen verdrängte Konflikte auf – es geht um geplatzte Lebensträume, schmerzvolle Liebe, Einsamkeit und versteckte Sehnsüchte, um Techno, Kunst, Existenzängste und das Älterwerden – und nicht zuletzt um die heilende Kraft tiefer Freundschaft. Kameramann Markus Zucker wird nach dem Film über Hintergründe sprechen und Fragen beantworten.

4. Erinnerung an die Kindheit: Wut auf Kuba

Am 18. November startet 16 Uhr das Wettbewerbsprogramm mit dem Drama „Wut auf Kuba“ von Naira Cavero Orihuel. Der Film einer Frau auf der Suche nach sich selbst ist mit filmischen Ellipsen angereichert, die die Leerstellen ihrer Erinnerung widerspiegeln. Es geht um eine unerwartete Begegnung und das Leben ohne Kinder und Verpflichtungen. Auf der Suche nach Freiheit schieben sich immer öfter bruchstückhafte Bilder aus der Kindheit in den Vordergrund und erwecken ein verdrängtes Kindheitstrauma wieder zum Leben. Produzent Gregor Kuhlmann gibt im Anschluss an die Vorstellung Einblicke in Entstehung und Geschichte.

5. Atemlos durch Europa: Mehr denn je

„Mehr denn je“ ist ein Drama von Emily Atef aus dem Jahr 2022. Die europäische Koproduktion aus Norwegen, Luxemburg, Deutschland und Frankreich wurde beim Filmfestival von Cannes im Mai 2022 uraufgeführt. Die 33-jährige Hélène lebt glücklich mit Mathieu in Bordeaux. Das Leben des Paares ändert sich jedoch, als bei Hélène eine seltene Lungenkrankheit diagnostiziert wird. Auf der Suche nach Antworten stößt sie auf einen norwegischen Blogger. Hélène beschließt, Mathieu zu verlassen und nach Norwegen zu reisen. Auf dem Weg dorthin durchquert sie Europa. Als sie Norwegen erreicht hat, beschließt sie inmitten der atemberaubenden Landschaft, ihren letzten Weg alleine zu gehen. Filmvorführung: 18. November, 18.30 Uhr. Filmschaffende stehen danach für ein Gespräch zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In „Crash“ thematisiert Regisseur Karsten Dahlem die Funkstille in Familien. Ein schwerer Unfall führt Chrissi in das Dorf ihrer Kindheit zurück, zu sehen am 18. November, 21 Uhr. © Quelle: Viafilm

6. Schmerzhaftes Schweigen: Crash

In „Crash“ thematisiert Regisseur Karsten Dahlem das Nicht-Sprechen-Können in Familien. Ein schwerer Unfall führt Chrissi in das Dorf ihrer Kindheit und zu ihrem Vater zurück. Dort wird sie von den quälenden Erinnerungen an ihre Familiengeschichte eingeholt. Doch auch ihr Vater – bis heute in seinem Schmerz gefangen –, ist unfähig, für sie da zu sein. Stattdessen bietet er ihr Geld an, um ihr die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb Deutschlands ein Leben aufbauen zu können. Der Film wird am 18. November 21 Uhr gezeigt. Mit Karsten Dahlem findet im Anschluss ein Gespräch statt.

Preise & Tickets Pre-Opening-Filme, Wettbewerbsbeiträge und Tickets im Sonderprogramm kosten 12 Euro. Filme und Lesungen mit Jurymitgliedern 15 Euro. Die Eröffnungsveranstaltung können Interessierte für 45 Euro besuchen. Ein Ticket für Preisverleihung und Filmparty kostet ebenfalls 45 Euro. Für 150 Euro ist ein Festivalticket erhältlich, mit dem die Wettbewerbsbeiträge sowie die Preisverleihung besucht werden können. Weitere Infos unter: www.ostseebad-ahrenshoop.de

19. November: Preisverleihung mit Filmparty

Zum Abschluss des Filmfestivals geht das Rahmenprogramm am 19. November mit Filmen und Lesungen ab 10 Uhr weiter. Höhepunkt ist 19.30 Uhr die große Preisverleihung im Kinosaal. Während der Filmparty spielt Live-Musik, für Snacks ist gesorgt. Ab 20.30 Uhr wird der Gewinnerfilm auf großer Leinwand gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beiträge, die vor ihrem offiziellen Kinostart in Ahrenshoop zu sehen sind, wurden von Volker Kufahl, künstlerischer Leiter der Ahrenshooper Filmnächte und Geschäftsführer von Filmland MV ausgewählt. Eine prominent besetzte Jury kürt den „Besten Film“. Traditionsgemäß wählen auch die Zuschauer ihren Lieblingsfilm. Moderator Max Moor ist krankheitsbedingt ausgefallen.