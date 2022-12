﻿„Finanzspritze“ für Lotto-Annahmestellen in MV

Größter Einzelgewinn: 14 Millionen Euro

Die Lotteriegesellschaft MV befindet sich zu 100 Prozent in Besitz des Landes MV. Die Hälfte der Einnahmen werden als Gewinne ausgeschüttet. Fast 40 Prozent der Einnahmen kommen dem Gemeinwohl in MV zugute, elf Prozent der Einnahmen werden für Betriebskosten und Provisionen gebraucht. Im vergangenen Jahr verbuchte Lotto MV einen Umsatz von 127 Millionen. Der größte Einzelgewinn in MV ging 2006 mit gut 14 Millionen Euro an eine Tippgemeinschaft in Rostock. 55 Frauen und Männer wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten zu Lotto-Millionären in MV.