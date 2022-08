﻿Flaschen, Etiketten, Obst: Lieferengpässe fordern die Satower Mosterei

Satow. Seit einem halben Jahr ist eine neue Maschine in der Satower Mosterei in Betrieb. Die Anschaffung von Geschäftsführer Benjamin Peters wird vor allem die Kleingärtner und Obstbaumbesitzer freuen. Denn ab 1. September kann der Saft nicht nur in Drei- oder Fünfliterbeuteln, sondern auch in 0,7 Liter-Flaschen abgefüllt werden. Damit können auch kleinere Obstmengen zu Saft verarbeitet werden.

Die Flaschen dafür hat er bereits. „Die sind noch aus DDR-Beständen mit Kronkorken. Die Ostalgieflasche“, sagt Benjamin Peters, der in den letzten Monaten gemerkt hat, dass es nicht selbstverständlich ist, alles jederzeit zu bekommen. „Ich gehörte zur Generation, wo immer alles da war, wenn man das Geld dafür hatte“, so der 38-Jährige. „Jetzt müssen wir lernen, dass es nicht mehr alles gibt.“

Ukraine, Energie, Pandemie: Krisen gehen nicht an Mosterei vorbei

Das Unternehmen sei wirtschaftlich gut aufgestellt. „Trotzdem gehen die Krisen nicht an uns vorbei.“ Die Preise gingen „durch die Decke“. Obst, welches aus Übersee komme wie Bananen oder Orangen, sei extrem teuer oder nicht zu bekommen. Auch der Flaschenmangel sei ein Problem für die Mosterei, die im Kerngeschaft auf regionales Obst setzt. Die Herstellung von Flaschen koste extrem viel Energie. „Die Glashütten schmeißen ihre Öfen gar nicht an.“ Pro Tag würden in der Mosterei 100 bis 150 Flaschen aussortiert, weil sie nicht mehr konform seien.

Nicht die einzige Herausforderung, die der Saft-Chef mit seinen 20 Mitarbeitern meistern muss. „Es gibt auch einen Etikettenmangel, weil das Papier knapp ist.“ Aber ohne Etikett könne er die Flaschen nicht in den Einzelhandel geben. Die Lieferzeit liege hier bei zwölf Wochen.

Die Satower Mosterei lädt am 3. September zum Apfelfest auf das Betriebsgelände ein. © Quelle: Anja Levien

Auch die Metalldeckel für die Saftflaschen seien teilweise nicht vorhanden. „Wir haben uns dann bei Fruchtsaftkollegen Deckel besorgt, damit wir produzieren können“, so Peters. Denn abgefüllt wird in der Mosterei das ganze Jahr.

Die Lieferschwierigkeiten haben auch dazu geführt, dass es in den Regalen Sortenengpässe gegeben habe. „Es wird dazu kommen, dass es Produkte nicht mehr geben wird, weil die Beschaffung zu teuer wird“, sagt der Mosterei-Geschäftsführer vorausschauend.

Ab 1. September beginnt die Apfel- und Birnensaison – Hauptsaison für den Familienbetrieb. Dann kommen die Kleingärtner und Obstbaumbesitzer aus der Region, um sich ihre Säfte aus Äpfeln, Birnen und im geringen Maße auch Quitten pressen zu lassen oder um ihr Obst abzugeben und sich dann übers Jahr zum Lohnmostpreis Säfte zu holen. „Wir brauchen jeden Apfel“, sagt Benjamin Peters, der gespannt auf den Herbst guckt. Denn durch die hohen Spitpreise verzichten einige vielleicht auch auf die Anreise mit dem Auto und lassen ihr Obst im Garten liegen. „Wir würden uns wünschen, dass die Kunden kommen und das Obst nicht verkommt.“

Apfelfest am 3. September Die Satower Mosterei lädt am 3. September zum Apfelfest auf das Firmengelände, An der Mosterei 1, ein. Von 10 bis 16 Uhr kann der Betrieb angeschaut werden, verschieden Aussteller zeigen auf dem Parkplatz vor dem Hofladen ihre Produkte.

Die Satower Mosterei ist auf das Obst angewiesen. „Wenn es keine Äpfel von den Kleingärtnern gibt, dann wird es schwierig mit dem Apfelsaft.“

Im Herbst würden mehr Äpfel gepresst, als die Mosterei abfüllen könnte. Daher wird ein Teil des gepressten Saftes in großen Behältern gelagert. Pro Tag würden zwischen 15 000 und 20 000 Liter gepresst, die Hälfte abgefüllt. 600 000 Liter könnten gespeichert werden.

Benjamin Peters freut sich, dass die Mosterei jetzt das Abfüllen in Glasflaschen für kleinere Mengen Obst anbieten kann. „Das war vorher technisch nicht möglich.“ Die Bürger bringen das Obst, es wird gewaschen, zerkleinert und gepresst. Der Saft wird dann erhitzt und kommt dann in einen Beutel oder jetzt auch in die Flasche – alles in der Mosterei, montags ohne Termin, dienstags und donnerstags mit Termin. Auch die mobile Mosterei ist ab 1. September wieder in der Region unterwegs. Saison ist bis Anfang November.

Obst aus Privatbesitz wird weniger

Es sei schon bemerkbar, dass im Vergleich zu früher weniger Menschen kommen, um ihr Obst abzugeben. Die Generation, die alles aus dem Garten verwertet, wird kleiner. Kommen irgendwann nicht mehr ausreichend Früchte aus den Privatbesitzen, müsste die Mosterei Verträge mit Bauern schließen, wie es sie jetzt schon für den Rhabarber gebe. Das würde sich dann aber auch wieder im Saftpreis bemerkbar machen.

Dieser musste zuletzt durch die gestiegenen Kosten angepasst werden. 7,5 Prozent sei der Preis pro Saftflasche erhöht worden. „Wo wir hingehen, wissen wir noch nicht.“ Es seien unruhige Zeiten. „Aber was willst machen. Kopf in den Sand stecken, bringt nichts.“ Die Mosterei wolle sich weiterentwickeln.