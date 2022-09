﻿Fleischerei Seibt vergrößert sich: Tausende Rostocker essen ihre XXL-Spieße

In Roggentin hat die Rostocker Fleischerei Seibt trotz Krise in eine gläserne Schaumanufaktur investiert. Die XXL-Fleischspieße verkauft das Familienunternehmen bis nach Belgien und Holland. Firmenchef Andreas Stach erzählt, was das Fleisch besonders macht, wie er zum Vegan-Trend steht und warum er sorgenvoll auf den Winter blickt.

Andreas Stach (54), Ingenieur für Fleischbe- und Verarbeitung, steht in seinem neuen Kühlhaus zwischen aufgehängten Schweinehälften. In Roggentin hat er eine gläserne Fleischerei bauen lassen.

Roggentin. Traditionsunternehmen investiert trotz Krise: Vor den Toren Rostocks in Roggentin hat die Firma Seibt ihre gläserne Fleischerei – die Butcher’s Manufaktur – eröffnet. Noch ist es ruhig am neuen Produktionsstandort, der durch einige große Fenster an den Seiten besticht. In der Manufaktur fehlen noch einige Maschinen. „Sie sollen im Oktober geliefert werden, dann läuft dort unsere volle Produktion. Aber auch jetzt wird in den Räumen schon gearbeitet“, sagt Firmenchef Andreas Stach. Die Produktion in Rostock sei leider zu klein geworden. „Und wir haben uns dazu entschlossen, neue Wege zu gehen.“

Im Kühlraum hängen an diesem Tag sechs Schweinehälften. In der Fleischerei werden sie zerlegt und verarbeitet. Zu Wurst, Nackensteaks und zu Seibts selbst kreierten XXL-Fleischspießen. Der Familienbetrieb beliefert damit Großhandel, Jahrmärkte und Gastronomie bundes- und auch europaweit. „Wir verkaufen bis nach Belgien, Schweden und Holland“, sagt Firmenchef Andreas Stach (54).

Die Produktionshalle der Butchers Manufaktur in Roggentin von außen aufgenommen. © Quelle: Martin Börner

Besonders beliebt ist dabei der Exportschlager der Rostocker Fleischerei: die XXL-Fleischspieße. Seit 2005 hat Stach sie im Repertoire. Begonnen hat es auf dem Weihnachtsmarkt der Hansestadt. 200 Spieße hat er damals auf Probe einem Händler mitgegeben – und die gingen weg wie warme Semmeln. Nach einer Stunde rief der Mann an: „Alles verkauft, ich brauche neue.“ Am Ende des Weihnachtsmarktes produzierte die Fleischerei insgesamt 4000 dieser XXL-Spieße, erinnert sich Andres Stach: „Das war der Wahnsinn. Auch heute kommen die Käufer von sonst wo her, um sie zu kaufen.“ Das zarte, weiche Fleisch werde mit der Hand geschnitten und kleingemacht sowie mit einer eigenen Gewürzmischung mariniert und dann vakuumiert.

Gerade in diesen schwierigen Jahren sind solche besonderen Produkte für das kleine Handwerksunternehmen mit elf Mitarbeitern besonders wertvoll. 50 bis 60 Prozent Umsatzeinbrüche musste die Fleischerei laut Andreas Stach in den Corona-Jahren verkraften. Sein Personal habe er trotz allem gehalten.

Fleischer-Dynastie: In fünfter Generation

„Wir haben lange überlegt, ob wir den Schritt mit dem Neubau überhaupt noch gehen sollen, es dann aber wie geplant durchgezogen“, sagt der 54-Jährige. Rund zwei Millionen Euro habe die Familie insgesamt investiert. Sohn Kevin Stach (30) leitet künftig die Geschäfte der Butcher’s GmbH in Roggentin. Vater Andreas arbeitet weiter am Stammhaus Am Brink in der KTV, will aber nach und nach aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Außerdem gehören noch Doreen Stach, die den Verkaufsladen und die Buchhaltung macht, sowie Bruder und Koch Mathias Stach in dem Familienbetrieb dazu. Mit Kevin Stach gibt es den Betrieb in fünfter Generation.

Andreas Stach (54) hinter dem Tresen der Butcher’s Manufaktur. Im Hintergrund ist ein Produktionsraum zu sehen. Er hält ein paar XXL-Fleischspieße in den Händen, eine Spezialität der Fleischerei Seibt. © Quelle: Martin Börner

Um gegen die Wurst in der Supermarkt-Theke anzukommen, müsse die Fleischerei besondere Ware anbieten und sich abheben, sagt Stach. Bei ihm gebe es Fleisch aus der Region, das ohne Emulgatoren und Konservierungsmittel verarbeitet wird. Die Frischhalter seien auf Naturbasis und würden begrenzt eingesetzt. Für die Produktion bekomme er Landschweine aus Malchin und Bützow, die viel Auslauf haben und acht bis zwölf Monate alt werden. „Die bekommen vernünftiges Futter, das sehe und schmecke ich“, sagt er. Auch das Lamm, Wild, Geflügel und Rind seien aus MV. Zudem achte er darauf, alles vom Tier zu verwerten. Selbst die Rinderknochen gehen noch an Hundebesitzer.

Fleischer hat auch vegetarische Ideen

Dass in der KTV und Stadtmitte immer mehr vegane Läden öffnen, bekümmert den Fleischer nicht: „Die Läden tun uns nicht weh, wir haben eine ganz andere Kundschaft.“ Dennoch gebe es bei Seibt immer mal neue Kreationen wie Pizzabratwurst mit Gemüse, Brokkoli-Pastete oder Bratwurst mit Spargel. Das Kerngeschäft sei aber nun mal das Fleisch.

Klassische Metzgereien gibt es in Rostock nicht mehr viele. Laut der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern sind es noch neun Fleischereibetriebe. Um die 40 seien es 1990 noch gewesen, sagt Andreas Stach. Wenn er an den bevorstehenden Winter denkt, bekommt er Sorgenfalten auf der Stirn. In den Kühlräumen hat er nun viel Platz für Fleisch und Wurst – aber die Kühlsysteme fressen auch viel Energie. „Die Strom- und Gaspreise explodieren und man kann ja nicht alles auf den Kunden umlegen“, sagt er. Die Halle habe ein 30-Kilowatt-Solardach und der Unternehmer würde gern auf 90 Kilowatt erhöhen, aber das Netz reiche nicht dafür aus, sei ihm mitgeteilt worden.

Weihnachtsmärkte machen ein Drittel des Jahresumsatzes aus

Die Weihnachtsmärkte seien zudem ein großer wirtschaftlicher Faktor für die Firma, denn der Zweig mache ein Drittel des Jahresumsatzes aus. Demnächst beginnt die Produktion dafür. „Wenn die Märkte dann doch ausfallen, wäre das eine Katastrophe“, sagt Stach.

Dabei kann die Fleischerei auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Im Jahr 2020 feierte das Unternehmen, das es seit 1890 in Rostock gibt, Jubiläum: Es wurde 130 Jahre alt. Seibt geht übrigens auf den Mädchennamen von Andreas Stachs Mutter zurück. Der Versuch kurz nach der Wende, die Fleischerei in Stach umzubenennen, scheiterte jedoch kläglich. „Die Kunden blieben weg, weil sich erzählt wurde, dass einer aus dem Westen die Firma übernommen hätte“, sagt der Familienvater lachend. Nach zwei Wochen hieß der Laden wieder Seibt. Bis heute.