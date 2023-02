﻿„So froh, dass es noch geklappt hat“ – Flughafen Rostock-Laage rettet 300 Hamburgern den Urlaub

Laage. Der Flughafen Rostock-Laage, bekannt für seinen eher kurzen Flugplan, hat viele neue Freunde gefunden: Ein paar Hundert Fluggäste aus Norddeutschland dürften den Regionalflughafen neuerdings in ihr Herz geschlossen haben. Rostock-Laage rettete ihnen den Urlaub. Während am Freitag fast überall am Himmel über Deutschland streikbedingt gähnende Leere herrschte, war in Laage immerhin ein bisschen was los.

Zwei Ferienflieger von Condor verlegten ihren Start kurzerhand aus Hamburg noch Mecklenburg. Die insgesamt 300 Passagiere wurden vorher mit Bussen nach Laage gebracht oder reisten mit dem Auto an. Am Abend landeten dann noch zwei weitere Maschinen – eine aus Mannheim, die andere aus Berlin.

„Ich bin so froh, dass es noch geklappt hat“, sagt der in Hamburg lebende Spanier Antonio Soto (41). Sohnemann Yago (2) sitzt auf dem Kinder-Flugzeug und bestaunt mit großen Augen die echten Propellermaschinen, die an der Decke des Terminalgebäudes befestigt sind. Seine Mutter steht schon mal beim Sicherheits-Check-in an.

Ein Airbus A321 von Condor startet in Rostock-Laage. © Quelle: Ove Arscholl

Crewmitglied freut sich, von Laage aus fliegen zu können

Dass die Hamburger Familie und die anderen Passagiere von Flug DE 1448 sogar unheimlich viel Glück hatten, demonstriert Chef-Steward Florian Wassmann auf seinem Mobiltelefon. Er ist mit der Crew gerade vor dem Terminal aus dem Kleinbus gestiegen. Vor der Abfahrt in Hamburg hat er noch schnell die Abflugtafel fotografiert. Endlose Reihen von Flugnummern sind darauf zu sehen, dahinter in roter Schrift die Information über die Absage. Nur in einer der vielen Reihen steht nicht „annulliert“, sondern ein neuer Abflugort: „Rostock“. „Ich bin so stolz, dass wir fliegen“, sagt Wassmann.

Moritz und Frieda aus Hamburg verreisen mit ihrer Tochter. © Quelle: Ove Arscholl

Ausweich-Flug in Rostock-Laage war gut organisiert

Antonio Soto erinnert Rostock-Laage an seine alte Heimat. „Ich kenne solche kleinen Flughäfen aus Spanien.“ Er mag die entspannte Atmosphäre und die kurzen Wege, bei denen man nicht erst an mehreren Kilometern Ladengeschäften vorbeilaufen muss, bevor man einchecken darf. Als Antonio Soto am Vortag in den Medien von dem Streik erfuhr, glaubte er schon, es wäre um seinen Urlaub geschehen. Dass der Reiseveranstalter in kurzer Zeit Ausweichflughafen und Bustransfer organisierte, habe ihn beeindruckt.

Passagiere stehen am Flughafen Rostock-Laage an der Sicherheitskontrolle an. © Quelle: Ove Arscholl

Ansturm aufs Terrassencafé

Eine Viertelstunde später füllt eine Servicemitarbeiterin im Terrassencafé die Desserts in der Kühlvitrine nach. „Hier war viel los, ich bin gerannt“, sagt sie, noch immer etwas atemlos. Viele der rund 300 ungeplanten Gäste holten sich bei ihr nach der Bus-Anreise einen Kaffee oder Imbiss. Dafür, dass es nicht geplant war, habe alles gut funktioniert, sagt die Mitarbeiterin.

Bernd Ganenz und Ingrid Eidinger stehen auf der Terrasse des Flughafencafés. © Quelle: Ove Arscholl

Inzwischen hat sich das Café bis auf eine Handvoll Besucher geleert. Ein mit blau-weißen Streifen bemalter Airbus A321 schiebt sich gemächlich in Startposition. Ein paar Minuten später ist er in der Luft. Um 11.08 Uhr, fast eine Stunde später als geplant. Am Geländer winken Bernd Ganenz und seine Cousine Ingrid Eidinger dem startenden Flieger zu. Dass die beiden hier nebeneinanderstehen, ist eine ungeplante Nebenwirkung des bundesweiten Flughafenstreiks.

Familientreffen dank Streik

„Mein Sohn und seine Freundin sitzen da drin“, sagt der Schleswig-Holsteiner Ganenz mit Blick auf die kleiner werdende Maschine. Als er hörte, dass der Flug nach Laage verlegt wurde, schlug er vor, die beiden mit dem Auto nach Laage zu fahren – und Ingrid Eidinger, seine in Laage lebende Cousine, zu besuchen. Die sich übrigens bestens auskennt. „Da habe ich früher gearbeitet“, sagt die Seniorin und zeigt auf eines der Gebäude des Eurofighter-Geschwaders der Bundeswehr. Die Verwandte des Schauspielers Lars Eidinger arbeitete viele Jahre auf dem Flughafen, als Sekretärin bei der Luftwaffe der Nationen Volksarmee.

Eine halbe Stunde später rollt auch der kleinere Airbus A320 mit Familie Soto zur Startbahn. Ein Flughafen-Mitarbeiter mit gelber Sicherheitsjacke sagt etwas von Verzögerungen und fehlenden Slots für den Start. „Heute ist das totale Chaos“, sagt ein Flugzeug-Fan, der von der Terrasse aus die Starts fotografiert. Auf dem Boden bleibt das Chaos eher entspannt. Jedenfalls in Laage.