﻿Flugzeugabsturz über der Ostsee: Pilot aus Köln „hatte viel Herz für die Menschen“

Er wollte mit seiner Familie von Südspanien nach Köln fliegen: Bei dem über der Ostsee verunglückten Piloten handelt es sich um einen bekannten Kölner Karnevalisten. Was außerdem über die Insassen des Flugzeugabsturzes bekannt ist.

Rostock. Fassungslosigkeit beim Kölner Karneval: Bei dem vor der lettischen Küsten verunglückten Piloten handelt es sich um den Kölner Karnevalisten Peter Griesemann. Wie der „Express“ berichtet, war er der ehemalige Ehrenpräsident der Blauen Funken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit an Bord waren seine Frau, Tochter und deren Lebensgefährte. Die Familie hätte am Abend eigentlich am Flughafen Köln-Bonn landen sollen. Wie ein Bekannter von Griesemann auf OZ-Anfrage berichtet, galt er als ausgezeichneter Pilot mit über 30 Jahren Erfahrung.

Kölner Karneval verliere „einen treuen Freund“

„Ich bin fassungslos über den plötzlichen Tod von Peter Griesemann, seiner Frau und Tochter, mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie“, sagt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. „Peter hat über Jahrzehnte viel in der Stadt bewegt, als Unternehmer und als Karnevalist. Er hat die Blauen Funken als langjähriger Präsident in ein neues Zeitalter geführt und über die letzten fünf Jahre mir und dem Festkomitee Kölner Karneval als Aufsichtsratsvorsitzender zur Seite gestanden“, so Kuckelkorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Griesemann habe nicht nur Sachverstand und Unternehmergeist, sondern auch viel Herz für die Menschen und den Karneval gehabt. „Der Karneval und auch ich persönlich verlieren in ihm einen wertvollen Ratgeber und einen treuen Freund“, sagt Kuckelkorn.

Familie besitzt Haus in Spanien

Wie die spanische Zeitung „Diario de Sevilla“ schreibt, besitzt die Familie ein Haus in dem Küstenort Zahara de los Atunes an der spanischen Atlantikküste. Die Familie sei regelmäßig von dem Flughafen Jerez nach Köln geflogen. An Bord seien außerdem die beiden Hunde der Familie gewesen.

Der Privatflieger war am Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln bis über die Ostsee geflogen und dort vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt. Zuvor war jeglicher Kontakt zu dem Flieger abgerissen. Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA war der Jet in Österreich registriert und auf ein deutsches Unternehmen zugelassen.

Maschine flog über Rügen hinaus

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Pilot womöglich bewusstlos geworden. Ein Experte für Luftsicherheit, Hans Kjäll, sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Gerade in Höhen, in denen Kleinflugzeuge unterwegs seien, könne dies schnell passieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Cessna 551, wie die schwedische Zeitung „Dagens Nyheter“ berichtete. Die Maschine flog über die Insel Rügen hinaus, gelangte in den schwedischen Luftraum, flog südlich von Gotland und setzte ihren Geisterflug weiter in Richtung des Golfs von Riga fort. Dann stürzte sie ins Meer.

Von Julia Kaiser/ Larissa Schwedens (dpa)