﻿Förderung für Kinos in MV? Diese Steuer-Millionen sind gut angelegtes Geld

Krimizeit

Erste Fall für neue TV-Kommissarin im Stralsund-Krimi

Die neue Hauptdarstellerin der Krimireihe „Stralsund“, Sophie Pfennigstorf, hat mehrere Jahre an der Ostsee gelebt, aber ihre neue Wirkungsstätte jetzt erst kennengelernt. Die 34-Jährige hat in Rostock studiert und in Lübeck Theater gespielt. Ihr erster Fall läuft am Samstag (2.9.) um 2015 Uhr im ZDF.