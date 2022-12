﻿Frau (23) bei Verkehrsunfall in Malchin getötet: Das droht der mutmaßlichen Unfallfahrerin

Wie kam es zu dem tödlichen Verkehrsunfall, der am ersten Weihnachtsfeiertag eine 23-Jährige das Leben kostete? Diese Frage beschäftigt jetzt die Polizei. Eine Obduktion soll zudem ermitteln, ob das Opfer bei rechtzeitiger erster Hilfe noch leben könnte. Die mutmaßliche Unfallfahrerin (21) will von der Kollision nichts mitbekommen haben.

Hier ereignete sich das Unglück: An der Stavenhagener Straße erinnern Blumen und Kerzen an das Unfallopfer.

Rostock/Malchin. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am ersten Weihnachtsfeiertag eine 23-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen war, ist das Entsetzen groß. Blumen und Kerzen an der Stavenhagener Straße erinnern am Dienstagnachmittag an das Unfallopfer, das erst am Montagmorgen mit schweren Kopfverletzungen leblos auf einer Grünfläche am Gehweg gefunden worden ist.

Unklar ist derzeit, ob die junge Frau noch leben würde, wenn ihr rechtzeitig geholfen worden wäre. Das rechtsmedizinische Gutachten stehe noch aus, wie Adina Ebert, Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg, erklärt. Auch über den genauen Unfallhergang und darüber, wie das Opfer auf die Grünfläche gekommen ist, könne noch keine Aussage getroffen werden. „Die Ermittlungen laufen noch. Derzeit sprechen wir von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie von fahrlässiger Tötung.“

Freunde meldeten Opfer als vermisst

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der tödliche Unfall gegen 22.30 Uhr am Sonntag ereignet hat. Das Opfer, das nach einem Besuch bei ihrer Familie auf dem Weg zu einer Party war, ist ersten Erkenntnissen zufolge zu Fuß unterwegs gewesen. „Gegen 1.10 Uhr wurde sie als vermisst gemeldet und mögliche Aufenthaltsorte geprüft – erfolglos“, bestätigt Ebert.

Erst Stunden nach dem Unfall fanden Passanten das Opfer. Sie alarmierten Rettungskräfte, doch für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Nach dem Unfallfahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, wurde seitdem gefahndet.

Trauernde stehen am Unglücksort. © Quelle: Stefan Tretropp

Tatverdächtige will von Unfall nichts mitbekommen haben

Am Montagabend meldete sich nun eine 21-Jährige im Polizeirevier Neubrandenburg. Sie hatte in Malchin einen Knall an ihrem Fahrzeug wahrgenommen, welchen sie aber nicht mit einem Verkehrsunfall in Verbindung gebracht habe. Erst durch die Medienberichte war sie auf den Unfall aufmerksam geworden und begab sich zur Polizei. An ihrem Fahrzeug wurden starke Beschädigungen und Spuren festgestellt, die zu dem Unfall passen. „Die Frau wurde vernommen“, so Polizeisprecherin Ebert. Eine Untersuchungshaft werde in diesem Fall aber nicht angeordnet.

Das droht der Tatverdächtigen

Das Strafmaß für die mutmaßliche Unfallverursacherin hänge vom konkreten Fall ab, wie Thomas Behrendt, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Rostock, betont. Bei einer Fahrerflucht sei eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe möglich, für fahrlässige Tötung drohen fünf Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe.

Dass sich die mutmaßliche Unfallfahrerin doch noch gemeldet hat, werde sich im Falle einer Verurteilung strafmildernd auswirken, so Behrendt. „Entscheidend ist zudem, ob der Frau bewusst war, dass sie einen Menschen erwischt hat.“

Fahrerin hätte anhalten müssen

Unabhängig von dem konkreten Fall betont Dirk Hartwig von der Dekra in Rostock, dass man schwere Beschädigungen am Auto während der Fahrt grundsätzlich mitbekommen muss. „Wenn das Unfallopfer gekniet hat, im Bereich des Scheinwerfers oder an der Seite erwischt worden ist, kann es schon sein, dass man das mit einem Ast oder Tier verwechselt“, sagt der Experte. Jedoch: Anhalten und die Polizei über einen Aufprall informieren, sollte man in jedem Fall.

So sieht das auch Thomas Behrendt. Dass die mutmaßliche Unfallfahrerin aussagt, von der Kollision nichts mitbekommen zu haben, werde ihr jedoch nicht weiterhelfen, so der Anwalt. „Alleine dieser ‚Knall‘ hätte die Fahrerin zum Anhalten zwingen müssen. Kein Richter wird sagen: ‚Das knallt schon mal‘“, sagt er.