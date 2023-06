Werft feiert Jubiläum

Werft-Geschäftsführer Harald Jaekel spricht im OZ-Interview über den 75. Geburtstag des Unternehmens, die Auftragslage im Neubau und in der Reparatur und erklärt, was die Mitarbeiter so besonders macht. Warum sich die Peenewerker jetzt sogar in ein Drachenboot wagen – hier lesen Sie es.