﻿Ist das Weihnachtsessen noch bezahlbar? So teuer wird die Gans in MV

Rotkohl, Klöße und dazu Gänsebrust oder -keule. Das gehört für viele zum Martinsessen oder Weihnachten dazu. Doch wer Gans in diesem Jahr wieder auf dem Tisch haben möchte, muss tiefer in die Tasche greifen und schnell sein – denn kurz vor den Feiertagen wird frisches Geflügel wohl knapp sein.

Rostock/Mursewiek/Zingst. Nach Befürchtung von Geflügelzüchtern müssen so manche Verbraucher dieses Jahr auf die Martins- und Weihnachtsgänse an den Feiertagen verzichten oder mit erheblich höheren Preisen rechnen als noch im Vorjahr. Das betrifft auch die Gastronomie, die mit starken Einschränkungen zu kämpfen hat. Im November beginnt die jährliche Glanzzeit der Gans. Doch auch die Vogelgrippe beeinflusst den Markt. Ist der diesjährige Festtagsbraten in Gefahr?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben dieses Jahr ein Drittel weniger an Gänsen zur Verfügung als in den letzten Jahren“, sagt Holger Kliewe vom Bauernhof Kliewe auf Rügen. Im Sommer kam es zu einem Vogelgrippeausbruch in einer Kormorankolonie an der Ostseeküste. Um den Verlust des eigenen Geflügels zu verhindern, haben die Tierhalter ihr Geflügel in die Stallhaltung gesetzt. So auch der Landwirt.

„Frische Gänse kurz vor Weihnachten werden 2022 die Seltenheit“

„Wir Geflügelhalter haben deshalb dieses Jahr bewusst weniger gemacht – als Vorsichtsmaßnahme vor der Grippe und wegen der steigenden Kosten.“ Ein Grund für die Preiserhöhungen ist der Ukrainekrieg, durch dessen Folgen die Futtermittel knapper und kostenintensiver geworden sind. Zusätzlich dazu stiegen auch die Energiekosten in den vergangenen Monaten an. „Die Prognose, dass Weihnachtsgeflügel knapp wird, ist sehr realistisch“, sagt Holger Kliewe. Er glaubt: „Frische Gänse kurz vor Weihnachten werden dieses Jahr die Seltenheit sein.“ Er empfiehlt schnell zuzuschlagen und dann einzufrieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Wir haben die Preise pro Kilo nur um zwei Euro, auf 18,90 Euro erhöht, weil wir Angst haben, dass uns sonst die Kunden wegbleiben. Damit kriegen wir aber die Mehrkosten nicht abgedeckt“, heißt es von dem Rügener Geflügelbauern.

Gastronomen in MV: Gans muss vorbestellt werden

Auch Carsten Loll vom Restaurant „Carlo 615“ in Rostock hofft auf sein Stammpublikum und erzählt: „Wir wollen unsere Kunden halten und zufriedenstellen, deswegen heben wir die Preise nur um 20 bis 30 Prozent an. Dafür fällt unser Gewinn am Ende natürlich auch kleiner aus.“ Dennis Heintze von den „Zingster Stuben“ in Zingst sagt: „Bei uns ist mit einer Preissteigerung von drei bis vier Euro zu rechnen.“ Im Braugasthof „Zum Alten Fritz“ gibt es eine Preissteigerung von 15 Prozent und mehr. Die Martinsgans wird dort dieses Jahr im Menü für 49,90 Euro pro Person angeboten.

In einer Gaststätte steht ein Teller mit Klößen, Rotkohl und Gänsekeule. © Quelle: Patrick Pleul

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer diese im Braugasthof essen möchte, muss jedoch mindestens 24 Stunden vorher bestellen. Ebenso im Restaurant „Carlo 615“ in Rostock: „Wenn eine ganze Gans bestellt wird, müssen die Kunden vorher reservieren.“ Dem schließt sich auch das Störtebeker Braugasthaus in Stralsund an, wo eine Vorbestellfrist von zehn Tagen gilt. Der Grund: Die Gastronomen haben Sorge, dass die Kunden die Preise nicht zahlen und die Betriebe auf den Kosten für die Gänse sitzenbleiben.

Erste Restaurants in MV streichen Gans von der Karte

Manchen Restaurants ist das Risiko zu groß, weiterhin Gänsebraten anzubieten. So auch Marianne Niekrenz vom „Zum Bauernhaus“ in Biestow. Sie hat in diesem Herbst die Gans komplett von der Speisekarte gestrichen und ist auf Ente umgestiegen. „Der Einkaufspreis liegt bei über 50 Euro für eine Vier-Kilo-Gans – das ist einfach zu viel“, sagte sie im Gespräch mit der OZ. Auch Andy Szabó vom „Café Käthe“ aus Rostock setzt auf Ente: „Bei uns gibt es immer Weihnachtsente statt -gans. Da haben wir weder von Preissteigerungen noch von Lieferengpässen gehört.“

Ente statt Gans ist aber nicht jedermanns Sache: „Lieferprobleme haben wir aktuell zwar alle, aber für uns ist es keine Option, auf ein anderes Geflügel umzusteigen“, sagt Dennis Heintze von den „Zingster Stuben“. Der traditionelle Gänsebraten gefüllt mit Äpfeln und Zwiebeln und mit Rotkohl und Kartoffelklößen serviert, bleibt auf der Karte. So auch bei Klaus Schwertfeger vom „Alten Fritz“: „Martinsgans biete ich definitiv an.“ Trotz der steigenden Preise und Lieferengpässen sind sich viele Gastronomen also einig: Ganz ohne Gans geht es dieses Jahr auch nicht.

Von Lena Bergmann