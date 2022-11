﻿Galeria Kaufhof wieder in Schieflage: Was den Einzelhandel laut den OZ-Lesern unattraktiv macht

Rostock. Online shoppen oder shoppen gehen? Wie halten es OZ-Leserinnen und -Leser in dieser Frage? Die Pandemie jedenfalls hat den ohnehin wachsenden Trend zum Onlinegeschäft weiter beschleunigt. Die Einzelhandelsbranche in den Innenstädten kämpft um ihre Kunden.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte bekanntgegeben, dass mindestens ein Drittel der 131 Kaufhäuser in Deutschland geschlossen werden sollen und betriebsbedingte Kündigungen unvermeidlich seien. Welche Standorte genau betroffen sind – auch in Rostock und Wismar gibt es Häuser – sei aktuell noch offen.

Galeria in Schieflage: „Alles, was möglich ist, kaufe ich online“

Heidrun Urban erzählt, dass sie immer gerne im Laden gekauft habe. „Leider wird das Angebot immer schlechter. Karstadt ist bei uns schon dicht, viele andere, kleinere Läden ebenfalls. Billigläden schießen aus dem Boden wie Unkraut. Das braucht niemand. Dadurch zieht man sich natürlich immer mehr zurück, was das Kaufverhalten angeht, ein Teufelskreis.“

Nadine Hahn bestätigt den Trend in der Branche: „Alles, was möglich ist, kaufe ich online.“ Shoppen im stationären Handel? Kommt für Hahn nicht infrage, „egal wie groß oder klein die sind. Spätestens nachdem nur noch Geimpfte in die Geschäfte durften, habe ich jeden einzelnen Onlineshop lieben gelernt. Nun werde ich das auch nicht mehr ändern, es ist einfach mal viel zu bequem und vor allem urgemütlich, vom Sofa aus einzukaufen.“

„Ich mag es, durch so viele verschiedene Sortimente zu bummeln“

OZ-Leserin Syl Via wendet ein: „Wenn ich Gelegenheit habe, gehe ich gern in die Stadt. Ich probiere lieber die Sachen an, ehe ich sie kaufe. Online kaufen, passt nicht, gefällt nicht, zurückschicken, ist mir zu aufwendig.“

Eine Ladengängerin, vor allem mit Blick auf die ins Trudeln geratene Galeria Kaufhof, ist auch Chrystal Dee: „Schon gefühlt immer. Ich mag es, durch so viele verschiedene Sortimente zu bummeln, ohne immer direkt bedrängt zu werden. Man kann einfach in Ruhe schauen und ausprobieren. Und wenn ich mal eine Frage habe, ist trotzdem immer jemand in der Nähe. Das gefällt mir. Das Einzige, was ich nicht gut finde, sind diese zentralen Kassen. Seit Kaufhof die Kassen auch zentralisiert hat, überlege ich oft dreimal, ob ich mich da wirklich anstellen will. Diese Kassenform stößt mich ehrlich gesagt ab. Bei den kleinen Kassen konnte man auch mal mit der Verkäuferin plaudern. Jetzt ist es ein reines Fließband. Aber sonst bin ich immer wieder gern im Kaufhof.“

Wir bleiben thematisch bei der Kaufhof-Insolvenz. Dieter Kastenholz meint: „Den Investor Benko interessieren doch Menschen nicht, die arbeitslos werden. Der will die Grundstücke in Bestlage verscherbeln. Nein, würde da nicht kaufen.“ Willi Uttendorf findet den Kaufhof seit dem Umbau langweilig. „Wenn man dann ins Obergeschoss in die Herrenabteilung kommt, hat man das Gefühl, man kommt in den Keller, wegen der dunklen Decke.“ Till Postrach setzt zum Kaufhof noch hinzu: „Wenn etwas überholt ist, kann es auch weg.“

Jörg Joe Schulz schließlich möchte betonen: „Ich kaufe in den Städten und unterstütze den Einzelhandel. Blöd ist nur, dass in den Innenstädten die Parkplätze knapp und die Parkhäuser sehr teuer sind. Außerdem sollte man das Konzept überdenken und es der heutigen Zeit anpassen.“