﻿Wehre für Hochwasser- und Naturschutz: Extremes Wetter soll künftig weniger Schaden anrichten

Schwere Technik im Gelbensander Forst bei Rostock: Neun Stauwehre sollen künftig den Ausstoß von CO2 verringern, seltene Naturräume wiederherstellen und Unwetterfolgen abmildern. Wie genau, das erklären die Experten.

Gelbensande/Rostock. Die Bilanz ist erschreckend: In viele Keller war Schlamm und Regenwasser eingedrungen. Wasser stand in etlichen Wohnungen – bis zu 25 Zentimeter hoch. Hauseingänge sackten ab, Möbel und Teppiche wurden nass, Heizungen fielen aus. Straßen, Gärten und Garagen wurden überschwemmt. Grund: Rund um Gelbensande, Blankenhagen und Graal-Müritz wütete am Abend des 17. September ein Unwetter, wie es die Bewohner noch nicht erlebt hatten. Innerhalb von sechs Stunden fiel mehr als doppelt so viel Regen – bis zu 130 Liter pro Quadratmeter – wie sonst im gesamten Monat September. Die freiwilligen Feuerwehren der Region rückten zu insgesamt 24 Einsätzen aus.

Solche Extremwetterereignisse sollen künftig weniger Schäden anrichten. Das hoffen zumindest die Experten der DBU Naturerbe GmbH, einer Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Hochwasserschutz sei einer der wichtigsten Bausteine des Umweltprojektes im Gelbensander Forst, für das am Freitag das letzte von insgesamt neun sogenannten Kippwehren installiert wurde. Denn: „Feuchte Böden können viel besser Wasser aufnehmen als ausgetrocknete. Wiedervernässte Feuchtgebiete mildern Folgen von Starkregen ab. Sie dienen als Baustein im Hochwasserschutz“, erklärt Dr. Uwe Fuellhaas, Gewässer- und Feuchtgebietsmanager beim DBU Naturerbe.