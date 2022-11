Direktwahl von Politikern trotz geringer Wahlbeteiligung? OZ-Leser haben klare Meinung

Nachdem die Stadtwerke im Mai den Energiepreis schon drastisch erhöht hatten, müssen die Verbraucher ab 2023 noch einmal tiefer in die Tasche greifen. In zwei Etappen haben die Stralsunder so eine Plus von rund einem Drittel zu stemmen. Wir sagen, was Einzelhaushalt oder Familie im neuen Jahr zahlen müssen.