﻿Gesprengte Geldautomaten in MV: Polizei hat erste Spur zu den Tätern – Ospa reagiert

Von 800 auf 1200 Quadratmeter

Unter anderem an der Tierparkpromenade: Norma will in Wismar drei Märkte vergrößern

In Wismar will Norma drei Einkaufsmärkte vergrößern oder neu bauen. So gut wie sicher ist die Erweiterung an der Tierparkpromenade. Der Discounter will in zwei weitere Filialen investieren.