﻿Gestrandet in Paris: So erlebt OZ-Reporterin aus Rostock den Streik in Frankreich

Paris/Rostock. Ein langes Traumwochenende in Paris, und plötzlich steckt man in der Stadt der Liebe fest. In Frankreich wird gegen die Rentenreform der französischen Regierung gestreikt. Betroffen waren auch etliche Touristen und Urlauber, die am 1. Mai auf einmal ohne Flieger dastanden, so wie OZ-Reporterin Stefanie Adomeit. „Es war erst mal ein Schreck“, sagt die 43-Jährige.

Am Abend vor dem Rückflug erreichte sie und ihren Partner die Info, dass der Rückflug von Paris nach Hamburg am Montag ausfällt. „Wir wollten abends einchecken, da haben wir gesehen, dass der Flug storniert wurde“, so die Rostockerin.

Streik in Frankreich: Flüge plötzlich sehr teuer

Der Schreck wich etlichen Fragen. „Wo schlafen? Wann können wir zurückfliegen? Wie teuer wird das?“ Die Fluggesellschaft bot einen Ersatzflug an. Allerdings war es nicht möglich, diesen dann auch zu buchen. Die Kosten für den ausgefallenen Flug wurden erstattet. Doch den Rückflug musste sie sich schließlich selbst suchen. „Die Flüge waren megateuer“, so Adomeit. Erst für den heutigen Dienstagabend (2. Mai) war ein Flug zu bekommen, der einigermaßen erschwinglich gewesen sei.

Eine der wichtigsten Fragen: Was ist mit den Kindern? Die waren in Deutschland geblieben. Die Oma passte auf. „Die Oma wollte heute eigentlich Geburtstag mit einer Freundin feiern. Nun musste sie noch länger bleiben. Die Kinder haben sich gefreut“, so Stefanie Adomeit.

Pariser Metro: Züge vereinzelt ausgefallen

Was die Unterkunft angeht, hatte sie offenbar Glück im Unglück. „Der Vermieter unserer Ferienwohnung ließ uns noch eine Nacht länger bleiben“, so Stefanie Adomeit. Statt mit Koffern auf der Suche nach einer neuen Bleibe durch die Metropole zu irren, nutzte das Paar den unfreiwilligen Zusatztag, um noch ein paar Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

„Vom Streik selbst haben wir nicht viel mitbekommen“, sagt Stefanie Adomeit. Das Thema Flugstornierung und Neubuchung wurde aus der Ferienwohnung heraus am Smartphone erledigt. Auf der Straße wirkte alles normal. Lediglich in der Metro, der Pariser U-Bahn, habe es vereinzelt Verspätungen oder Zugausfälle gegeben.

Der Streik in Frankreich richtet sich gegen die Rentenreform der Regierung. Das Rentenalter wird schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben.