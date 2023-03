﻿Gesundes Essen: Rostocker Schüler freuen sich über Milch und Obst

Lebensmittellieferanten aus MV können sich jetzt für das EU-Schulprogramm bewerben. Immer mehr Schulen nehmen daran teil, darunter auch die Kinderkunstakademie „Am Wasserturm“ aus Rostock. Die OZ war dabei, als die Kinder Milch und Obst bekommen haben.

Rostock. „Die Schulmilch ist da!“, heißt es jeden Dienstagmorgen in der Kinderkunstakademie „Am Wasserturm“ in der Rostocker Stadtmitte. Die erste Klasse der Grundschule vom Institut Lernen und Leben ist schon ganz aufgeregt und freut sich auf die frische Milch sowie die Äpfel und Birnen, die sie bekommt. Die Grundschule ist eine von 137 Schulen in MV, die derzeit am EU-Schulprogramm teilnehmen.