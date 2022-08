﻿Getreide aus der Ukraine: So kommt es nach Rostock

Vier Züge mit Mais aus der Ukraine sind schon auf dem Weg nach Rostock. Der Seehafen will Drehscheibe für Getreide aus dem Kriegsgebiet werden. Wie das funktioniert, warum Rostock die besten Voraussetzungen bietet und wie viele Menschen weltweit auf Getreide aus der Hansestadt angewiesen sind.

Rostock. Mais und Weizen aus der Ukraine sollen künftig zu großen Teilen von Rostock aus in alle Welt verschifft werden. Die Infrastruktur jedenfalls steht bereit: Die Hansestadt ist schon jetzt einer der wichtigsten Export-Häfen für Weizen und Co. in Europa.

So kommt das Getreide nach Rostock