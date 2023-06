﻿Badesee wird zum „Tanklager“: Wie Feuerwehr und Bundeswehr gegen den Göldenitzer Brand kämpfen

Göldenitz. Ein wenig enttäuscht ist die junge Mutter dann doch: Sie ist extra aus Rostock gekommen. Mit ihrem kleinen Kind. Im idyllischen Krebssee zwischen Göldenitz und Lieblingshof wollten sich die beiden so gerne in Ruhe abkühlen. Doch das geht an diesem Tag nicht: Feuerwehr und Polizei versperren den Weg. Der See wird gebraucht, die junge Mutter muss umdrehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Ruhe wäre es an diesem Donnerstag aber sowieso nicht weit her: Wie aus dem Nichts dröhnt plötzlich ein riesiger Hubschrauber über die Felder, nimmt im Tiefflug direkten Kurs auf den Krebssee. Aus dem kleinen Gewässer wird die Luftwaffe in den kommenden Tagen mit ihren Löschhubschraubern das Wasser holen, um den riesigen Moorbrand nur wenige Kilometer weiter zu bekämpfen. Unterstützung aus der Luft für den bisher größten Brandeinsatz des Jahres in MV.

Helikopter führt Löscharbeiten bei Göldenitz aus Beim Großbrand bei Göldenitz sind seit Tagen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Auch Löschhubschrauber der Bundeswehr kommen dabei zum Einsatz. © Quelle: Andreas Meyer/Ostsee-Zeitung

Warum der Krebssee ideal ist

Seit nunmehr drei Tagen kämpfen Feuerwehren aus der gesamten Region im Göldenitzer Moor gegen Flammen. Der Brand ist unter Kontrolle, heißt es aus der Einsatzleitung. Sebastian Constien (SPD), Landrat des Landkreises Rostock, sagt aber auch: „Die Lage ist wirklich schwierig, weil sich die Glutnester im Moorboden befinden und sich unterirdisch ausbreiten.“ Mehrfach haben sich die Feuerwehren festgefahren auf dem weichen Untergrund. „Die Hubschrauber können den Unterschied machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Stück stellt die Bundeswehr bereit – einen großen CH53 am Donnerstag, am Freitag sollen zwei NH90 fliegen. Vom Krebssee sind es nur knapp zwei Kilometer Luftlinie bis zu den Brandherden im Moor. „Der See wurde von den Luftwaffenpiloten ausgesucht“, erzählt ein Soldat. „Er ist ideal!“ 1,90 Meter Wassertiefe im Durchschnitt, 3,70 Meter an der tiefsten Stelle. Rundherum kaum Bäume, Masten oder Sonstiges, was den schwierigen Anflug mit einem 5000-Liter-„Wassersack“ an einem Seil unter dem Hubschrauber-Rumpf gefährden könnte. Das Auftanken dauert nur knapp eine Minute. Dann zieht der Hubschrauber hoch, fliegt zurück zum Moor.

Lesen Sie auch

Auch die Landespolizei ist mit ihren Hubschraubern – Rufname: „Merlin“ – in der Luft: Mit Wärmebildkameras suchen sie nach Brandnestern tief im Boden.

Türen und Fenster bleiben zu

Am Boden geht der Einsatz weiter: 80 Leute der Freiwilligen Feuerwehr sind noch vor Ort. Viel machen können sie nicht. Jedenfalls nicht, solange die Helikopter fliegen: Der gesamte Bereich ist gesperrt, die Behörden haben rund um das Moor eine Flugverbotszone eingerichtet. Auch Drohnen müssen am Boden bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Ortschaften rund um das Moor – in Cammin, Teschow und Göldenitz selbst – riecht es immer noch nach Verbranntem. Und mit jeder Ladung Wasser, die der Bundeswehrhubschrauber abwirft, wächst die Wasserdampf-Rauch-Säule. Am Nachmittag warnte der Landkreis erneut vor starker Rauchentwicklung. Türen und Fenster sollen zubleiben. Trotz sommerlicher Temperaturen.

Mit einer Hochleistungspumpe wird dieser Tanklaster eines Agrarbetriebes aufgefüllt: Nachschub für die Löschmannschaften im Göldenitzer Moor. © Quelle: Martin Börner

Rings um den Brandort wirkt es indes wie ausgestorben. An den Dorf- und Löschteichen stehen Feuerwehren. In Göldenitz selbst pumpt die neueste und leistungsstärkste Pumpe des Katastrophenschutzes in MV Tausende Liter Wasser in Tankwagen eines Agrarbetriebes. Nachschub für die „Bodentruppen“. Durch die Orte haben die Wehren kilometerlange Schlauchsysteme verlegt. Wie lange sie noch gebraucht werden – auch am Donnerstag war das noch offen.

OZ