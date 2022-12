﻿Gottesdienste in MV: Was uns die Weihnachtsgeschichte heute sagt

Börzow/Lichtenhagen. Fußbodenheizung! Die Dorfkirche in Lichtenhagen-Dorf hat Luxus zu bieten. Draußen Väterchen Frost, drinnen muschelig am vierten Adventssonntag. Vor dem Altar haben sich zum Gottesdienst vor Weihnachten 34 Menschen versammelt. Der Weihnachtsstern über dem Portal und dem Altar. Pastorin Uta Möhr aus dem Rostocker Stadtteil Lütten Klein spricht mit zwei Gemeindemitgliedern. Dann geht’s los. Glocken läuten. „Gottes Frieden sei mit uns allen. Amen! Wir wollen gemeinsam singen.“ Aus dem Gesangbuch 444 geistliche Lieder: „O komm, o komm, du Morgenstern.“

„Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber geben!“

Die Dorfkirche teilen sich die Gemeinden Lichtenhagen-Dorf und Lütten Klein. Uta Möhr (62) und Anke Kieseler (61) wechseln sich mit den Gottesdiensten ab. Am Heiligen Abend gibt es zwei Gottesdienste mit Krippenspiel, eine Christvesper und einen besinnlichen Abend mit Gesang, einen Singgottesdienst am ersten Christtag, einen Abendmahlsgottesdienst am zweiten.

Dorfkirche Lichtenhagen – Gottesdienst zum 4. Advent mit Pastorin Uta Möhr bei der Predigt © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

Überhaupt Musik. Die Kirche ist einer der wenigen Orte, wo Menschen noch gemeinsam innere Einkehr halten und zusammen singen. Aus der letzten Reihe tönt ein Bariton. „Maria durch ein Dornwald ging“ – ein Lied, bei dem auch das gemeinsame Weinen mal sein kann. Einfach so. „Ich kenne die Geschichten der Menschen, die da vor mir sitzen“, sagt Anke Kieseler. Da jemand, der seine Frau verloren hat. Dort jemand, dessen Frau ins Pflegeheim kam. Dort eine Familie, bei denen der Krebs zu Hause ist. „Die Menschen“, sagt Uta Möhr, „wollen sich angesehen fühlen.“

Es geht oft um Einsamkeit, Verlust, Trauer, Tod, ums Loslassen. Die Dorfkirche ist ein roter Faden durchs Leben von der Taufe, über die hohen Feste von Konfirmation und Hochzeit bis zum Abschied. „Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber geben“, sagt Anke Kieseler.

Gottesdienste in Lichtenhagen-Dorf Die Dorfkirche Lichtenhagen-Dorf bietet zu Heiligabend zwei Gottesdienste mit Krippenspiel um 14 Uhr mit Pastorin Anke Kieseler und um 15.15 Uhr mit Pastorin Uta Möhr und zwei Christvespern mit Pastorin Möhr um 16.45 und 18 Uhr sowie einen Heiligen Abend mit besinnlichen Texten und Musik in der Christnacht ab 22.30 Uhr mit Pastorin Möhr und Kantor Hain. Am ersten Christtag beginnt der Singgottesdienst um 10 Uhr mit Pastorin Kieseler und am zweiten Christtag der Abendmahlgottesdienst mit Pastorin Möhr ebenfalls um 10 Uhr. Die Taizé-Andacht zum 45. Europäischen Jugendtreffen in Rostock steigt am 30. Dezember um 8.30 Uhr.

Gottesdienste im Advent erzählen die Weihnachtsgeschichte. Uta Möhr verbindet Erzählungen im Neuen Testament zur Geburt Jesu im Evangelium nach Lukas mit den Sorgen der Zeit und der Geschichte. Corona, Krieg, Inflation, Energieversorgung, die Zukunft überhaupt. „Wir haben alle schon mal Nächte durchwacht“, spricht sie zur Gemeinde. Aus Sorge oder Kummer. Bei all den Krisen zurzeit könne man schon mal den Überblick verlieren. Oder die Zuversicht. Sie greift zurück auf das Jahr 1937.

Die romanisch-gotische Backsteinkirche in Lichtenhagen-Dorf wurde ab dem 14. Jahrhundert erbaut. © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

Der Dichter Jochen Klepper, wegen seiner jüdischen Ehefrau von den Nazis verfolgt, hat damals das Gedicht „Die Nacht ist vorgedrungen“ geschrieben. Klepper betont nicht die Nacht, die Finsternis, sondern den Aufbruch. „In der Mitte der Nacht liegt der Beginn des neuen Tages“, sagt die Pastorin. Die dunkelste Stunde ist die vor Sonnenaufgang. Und so entlässt die Pastorin ihre Schäfchen mit fröhlichen, lichten Tönen in diesen frostigen Sonntag zum Adventskaffee in der Kirchscheune: „Ein Licht geht auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.“

„Du müsstest mal in dein Fledermauskostüm hüpfen!“

Szenenwechsel. Gleicher Sonntag. 16 Uhr. Auch über Altar und Portal der Dorfkirche Börzow in Nordwestmecklenburg schwebt der Weihnachtsstern. Drinnen ist es klirrend kalt. „Willkommen am Set zum Eiskanal!“, begrüßt Musiker Rayk Flotow (48) Besucher. Pastor Dirk Greverus (50) übt Trompete. Hier wird der Gottesdienst für den Heiligen Abend aufgezeichnet. So ’ne Art Generalprobe mit guter Musik. „Du müsstest mal in dein Fledermauskostüm hüpfen“, sagt Thomas Lenz (49) zu Greverus.

Pastor Dirk Greverus (l.) bespricht in der Dorfkirche Börzow mit den Konfirmanden Mieke Martens (15) und Janes Schönfeld (16) deren Auftritt als Gastsprecher der Weihnachtsgeschichte. © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

Seit dem Corona-Jahr 2020 bietet die Jakobus-Kirchengemeinde Roggenstorf mit sieben Kirchen in 70 Dörfern von Kalkhorst bis Lübsee diesen Service. Kannst du nicht in die Kirche, kommt die Kirche zu dir. Auf Youtube und über die Homepage der Gemeinde mit 2500 Followern. Lenz ist als plattdütsche NDR-Stimme im Land bekannt. Der Radiomoderator hat Theologie studiert und arbeitet für die Nordkirche als Prädikant. „So ’ne Art Hilfspastor für lau“, sagt er. Christliches Hobby. Mit dem Pastor verbindet ihn innige Freundschaft. Lenz setzt an, stockt: „Der Prophet Jes...“ Greverus grinst: „Jesaja heißt der.“

Gottesdienste der Gemeinde Roggenstorf Die Kirchengemeinde Roggenstorf (Nordwestmecklenburg) mit ihren sieben Kirchen bietet am Heiligen Abend Christvesper mit Krippenspiel mit Dirk Greverus um 15 Uhr in der Dorfkirche Roggenstorf und um 17 Uhr in der Dorfkirche Börzow und mit Heidrun Fischer um 15 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Kalkhorst. In der Dorfkirche Lübsee hält Thomas Lenz um 15 Uhr und in der Dorfkirche Kirch Mummendorf um 17 Uhr die Christvesper. In der St.-Thomas-Kirche Damshagen hält Michael Rydryck um 17 Uhr die Christvesper. Eine weitere Christvesper beginnt um 17 Uhr mit Heidrun Fischer in der Dorfkirche Elmenhorst.

Die Prophezeiung Jesaja also. „Hört auf, Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun.“ Eine politische Botschaft auch hier – die Lenz so ausdrückt: „Der Krieg ist vorbei, wenn ihr es denn wollt“. Das stammt von John Lennon und Yoko Ono, ebenso deren Song, „Happy Xmas (War Is Over)“, der durch die meckelbörgische Dorfkirche swingt. Auch in Börzow wird die Weihnachtsgeschichte erzählt. Eine Geschichte, die nach Luther ein Geschenk ist, das immer bleibt, wenn man es denn annimmt, so die Pastoren. Es folgt „ein Lied, das Sie alle, das ihr alle kennt“, sagt Lenz. „Es ist ein Ros entsprungen“ – kirchliches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert.

Hier spielt der Pastor noch selbst Trompete: Dirk Greverus bei der Videoaufnahme des Gottesdienstes zum Heiligen Abend in der Dorfkirche Börzow. © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

Die Konfirmanden Mieke Martens (15) und Janes Schönfeld (16) erzählen das Evangelium für den Heiligen Abend, Lukas zwo. Support vom Sprechprofi: „Super, aber bitte noch mal. Du kannst ruhig etwas mehr Stimme geben. Sie gebiert! Maria! Jesus ist geboren. Und bitte keine Versprecher an dieser Stelle ...“

Hier gibt es Musik von Mariah Carey (Oh Holy Night), Wihnachtsgeschicht up Platt, einen Trompete spielenden Pastor, ein umgedichtetes Jingle Bells und „ja, wo Weihnachten drauf steht, ist auch Oh Du Fröhliche drin“. Das hat was von Event. Geht es darum – Kirche ins Heute zu holen? „Nein, im ersten Schritt steht immer die Frage: Wer bist du?“ Und dabei schaut der Pastor auch mal ernst.

Die Backsteinkirche in Börzow (Nordwestmecklenburg) wurde wohl Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. © Quelle: Thomas Häntzschel/nordlicht

In der Predigt heißt es: „Gnade sei mit euch. Alle Jahre wieder dieselbe Botschaft von Friede und Liebe.“ Hohle Phrase? Blutleere Floskel? Es wird ernst in Börzow. Es geht um Corona, um Klimaaktivisten, die zu Klimaterroristen mutieren. Es geht um Krieg. „Auf einmal ist wieder Krieg. Wirklicher, echter Krieg mit zerrissenen Körpern und zerrissenen Wahrheiten.“ Und dann die Frage: Heiligt der Zweck die Mittel? „Nein, der Zweck heiligt nie die Mittel“, so die Pastoren.

Was ist denn nun mit Gott und mit Krieg, warum lässt Gott das zu? „Darauf gibt es nur eine Antwort: Gott hat uns nicht den Krieg geschickt. Nur den freien Willen.“ Und die Botschaft dieses Heiligen Abends in Börzow wie in Lichtenhagen-Dorf: Es beginnt immer bei uns selbst. Kirche gibt Antworten – wir müssen sie aber auch hören wollen.