﻿Grausame Fälle von Tierquälerei in MV: Tierschützer fordern lebenslanges Halteverbot

Dieser Hund ist 2022 tot in einem Teich in Niepars entdeckt worden. Mit zwei Steinen war er offensichtlich ertränkt worden. Der Täter wurde im August verurteilt.

Greifswald/Rostock. Vierbeiner, die an Giftködern verenden, ertränkt oder schutzlos zurückgelassen werden: Fälle von Tierquälerei und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich. Alleine in den vergangenen 24 Monaten sei eine deutliche Zunahme zu erkennen gewesen, berichten Tierschutzvereine im Land.

Dabei werde auch das Vorgehen immer skrupelloser, betont Klaus Kraft, Geschäftsführer und Gründer der Tierrettung Vorpommern-Greifswald. Kaum eine Woche vergehe, in der der Tiernotfallsanitäter und sein Team nicht über neue Übergriffe informiert werden. Besonders perfide: Giftköderattacken, die oft tödlich enden.

Tierquälerei auf Usedom: Getötete Meerschweinchen gefunden

Erst Ende Dezember seien im Landkreis zwei Hunde durch präpariertes Lockfutter getötet worden. Jede Hilfe sei zu spät gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Für Entsetzen sorgte auch der Fund sieben weißer Meerschweinchen am vergangenen Donnerstag auf Usedom. Eine Schulklasse hatte die Tiere im Ückeritzer Wald entdeckt: Sie hatten mehrere Stichverletzungen an den Hälsen. Nur eines überlebte.

Anton hält das gefundene Meerschweinchen. Sieben weitere Tiere waren getötet und einfach in den Wald geworfen worden. © Quelle: privat

MV-weit zählte die Polizei 2022 insgesamt 401 Anzeigen gegen das Tierschutzgesetz, teilt das Landeskriminalamt MV auf OZ-Anfrage mit. Tendenz seit 2020 leicht steigend.

„Die Liste derartiger Fälle ist lang“, sagt Klaus Kraft. Auch Katzen, Wildtiere und Co. würden immer öfter gequält und getötet. „Wir erinnern uns an die Lebewesen, die einfach ertränkt wurden.“ Eine neue Methode: illegal aufgestellte Totschlagfallen. Sie wurden so manchem Tier in Grimmen und Wolgast zum Verhängnis.

Schweriner versucht seinen Hund zu verbrennen

In Schwerin hat ein Hundehalter Ende Januar versucht, sein Haustier durch Verbrennen zu „entsorgen“, teilt die Polizei mit. Die Polizeibeamten gingen dem Hinweis nach und fanden in einer Mülltüte auf einer Grünfläche die sterblichen Überreste eines Cocker Spaniels. Das Tier war zum Teil verbrannt. Der mutmaßliche Hundehalter (35) wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Kommentar: Wir müssen endlich aufhören, Tiere als Dinge zu sehen

Angelika Streubel, Vorsitzende des Tierschutzvereins Rostock, musste Mitte Januar ebenfalls zu einem Notfall ausrücken. Ein junger Hund wurde von seiner Besitzerin im Rostocker Stadtteil Dierkow an einen Baum angebunden. Die Schlinge um den Hals war so fest, dass sich der Vierbeiner kaum bewegen konnte. Nur dank aufmerksamer Passanten konnte der Rüde gerettet werden.

Hund in Rostock-Dierkow ausgesetzt: Strafe gefordert

Es sei nicht der erste Fall dieser Art. Streubel fordert Konsequenzen: ein lebenslängliches Tierhalteverbot für die Täter. „Anders geht es nicht. Sowas muss bestraft werden. Das geht nicht spurlos an den Tieren vorbei.“

Welche Strafen Täter bisher erwarten, zeigt ein Fall, der im August 2022 vor dem Amtsgericht Stralsund verhandelt wurde. Ein 49-Jähriger hatte seinen Hund mit einem schweren Stein am Halsband in einen Teich bei Niepars geworfen, so dass der Mischling ertrank. Wegen Tierquälerei ist der Mann zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Dazu kamen 300 Stunden gemeinnützige Arbeit im Tierschutzbereich sowie eine Geldstrafe von 2000 Euro an einen gemeinnützigen Verein.