﻿Greifswalder Sepsisforscher ist sich sicher: „Madonna war an Sepsis erkrankt“

Greifswald/Rostock. Die Symptome sind für den Greifswalder Sepsis-Spezialisten Matthias Gründling eindeutig: eine schwere bakterielle Infektion, Bewusstlosigkeit, Intensivstation, Beatmung. „Popstar Madonna war im Juni an einer Sepsis erkrankt“, ist sich der Mediziner sicher. Alle Symptome deuten für ihn auf ein multiples Organversagen hin – sichere Kriterien für den schlimmsten Verlauf einer Infektion.

Ende Juli meldete sich Madonna auf Instagram mit ersten zaghaften Tanzschritten zurück, ihren ursprünglich im Sommer geplanten Tourstart hat sie inzwischen auf Oktober verschoben. „Der Genesungsprozess dauert sehr lange“, so Gründling, Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Sepsisforschung der Universitätsmedizin Greifswald. Langzeitschäden nicht ausgeschlossen.

„Ich hätte an der Sepsis sterben können“

Der Rostocker Peter Liebig (54) kann mit der Sängerin mitfühlen. Vor sieben Jahren hatte er nach einer verschleppten Lungenentzündung einen ähnlichen Krankheitsverlauf. „Nur eine Stunde später im Krankenhaus, dann hätte man mir nicht mehr helfen können.“

Eine Röntgenaufnahme seines Körpers zeigt Erschreckendes. Von der Lunge aus hatte sich die Infektion über den gesamten Körper ausgebreitet. „Vom Hals bis zum Unterbauch war die gesamte Aufnahme schneeweiß. Alles voller Eiter“.

Der Rostocker Peter Liebig erkrankte 2016 an einer Sepsis. „Nur eine Stunde später im Krankenhaus, dann hätte man mir nicht mehr helfen können.“ Bis heute leidet er unter den Folgen. © Quelle: Martina Rathke

Von März bis Mai 2016 liegt Liebig in der Uni-Medizin Greifswald, davon sechs Wochen auf der Intensivstation. Ärzte ringen um sein Leben. Mehrfach wird er ins künstliche Koma versetzt. Die Lunge und Nieren sind bis heute geschädigt.

Trotz dieser gravierenden Folgen feiert er jeden Tag wie ein Geschenk. „Ich hätte an der Sepsis sterben können.“ Herzmaschinen, Nierenmaschinen, Schläuche – das volle Programm. Ein Lungenflügel ist in der Funktion stark eingeschränkt. Im vergangenen Jahr musste sich Liebig allein drei Nieren-OPs unterziehen.

Intensivmediziner: „Nachsorge nach Sepsis verbesserungswürdig“

Sepsis ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland: Doppelt so viele Menschen sterben im Krankenhaus an einer Sepsis wie an Schlaganfall und Herzinfarkt zusammen. „Unbehandelt führt die Sepsis immer zum Tod“, sagt Gründling. Sie entstehe, wenn die körpereigenen Abwehrkräfte nicht mehr in der Lage sind, die Ausbreitung einer lokalen Infektion zu verhindern und die Erreger in den Blutkreislauf eindringen.

„Vor 20 Jahren ging es darum, eine Sepsis zu überleben“, so der Intensivmediziner. Dank besserer Behandlungskonzepte müsse der Fokus heute stärker auf die Langzeitfolgen gelegt werden, fordert er. „Anders als Post-Covid spielt aber Post-Sepsis in der öffentlichen Wahrnehmung noch eine untergeordnete Rolle.“

Die Langzeitprobleme sind vielschichtig: Schlafstörungen, chronische Schmerzen, Organeinschränkungen, Amputationen oder eine Verminderung der Merkfähigkeit. „Die Nachsorge nach einer Sepsis ist verbesserungswürdig.“

Mit Sepsis zu spät zum Arzt: Betroffener macht sich Vorwürfe

Liebig, der als Gemäldehändler und Restaurator in Rostock arbeitet, macht sich bis heute Vorwürfe, die Dramatik seiner Situation nicht früher erkannt zu haben. Wochenlang habe er sich trotz der Lungenentzündung zur Arbeit geschleppt. „Ich bin selbstständig und wollte nicht ausfallen“, sagt er. „Als Unternehmer geht man ja nicht wegen Schnupfen und Husten zum Arzt.“

Von Woche zu Woche habe er sich immer matter gefühlt, bis es zu Wahrnehmungsstörungen kam und seine Frau ihn endlich ins Krankenhaus brachte. „Das Tückische an einer Sepsis ist, dass die Krankheit nicht wehtut“, sagt er. Mit seinem Schicksal will er für die Krankheit sensibilisieren. „Es kann jeden treffen, schneller als gedacht.“

Patiententagebuch gegen posttraumatische Belastungsstörung

Gründling plädiert dafür, dass Angehörige während der Koma-Phase ein Patiententagebuch schreiben, damit Betroffene diesen ausgelöschten Teil ihres Lebens nach der Akutphase anhand der Aufzeichnungen nachvollziehen können – eine Hilfe gegen posttraumatische Belastungsstörungen.

Ein Entlassungsbrief in verständlicher Sprache kann zudem helfen, den Betroffenen und die Hausärzte für mögliche Langzeitfolgen zu sensibilisieren. Eine auf Sepsis spezialisierte Reha gebe es leider noch immer nicht, beklagt Gründling. Das Problem: Die Langzeitfolgen könnten so verschieden sein.

„Man lernt das Leben neu zu schätzen“

Neben den körperlichen Beschwerden waren es bei Liebig die psychischen Folgen, die ihm nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu schaffen machten. Über einen virtuellen Psychiater, ein Angebot der FU-Berlin, habe er die Krankheit reflektiert. „Ich habe irgendwann gespürt, dass es wichtig ist, über die Krankheit zu reden“, sagt Liebig. Andere Betroffene seien an der Sepsis zerbrochen. Liebig hat entschieden, zu kämpfen.

Eine Reha nach der Akutbehandlung habe er nicht gehabt, weil er als Privatversicherter das aus seinem Behandlungskatalog ausgeschlossen hatte, um Beiträge zu sparen. Rückblickend sagt er: ein Fehler.

„Ich habe mich eigentlich danach selbst therapiert.“ Regelmäßig fährt er Fahrrad, versucht sich fit zu halten, ist bei Lungen- und Nierenärzten in Behandlung. Die Sepsis habe seine Entstellung zum Leben massiv geändert. „Man lernt das Leben neu zu schätzen. Über den täglichen Kleinkram rege ich mich nicht mehr auf.“

Hinweis: Wer mehr über Sepsis erfahren möchte: #DeutschlandErkenntSepsis: www.deutschland-erkennt-sepsis.de

