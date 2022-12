﻿Schwere Grippe- und RS-Welle rollt: Drese warnt vor Überlastung der Kliniken in MV

Ärzte und Pflegekräfte betreuen Patienten in einem der Behandlungszimmer der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock.

Schwerin. Erkältungskrankheiten erobern MV: Nach vielen Fällen der gefährlichen RS-Viren steigt die Anzahl der Grippefälle massiv an, parallel klettert die Kurve der Corona-Fälle. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) will nicht ausschließen, dass die Kliniken in MV bald an ihre Grenzen stoßen. Denkbar sei, dass andere Bundesländer dann Patienten aus MV aufnehmen müssen.

„Wir beobachten vor allem bei Kindern weiterhin einen starken Anstieg bei den Atemwegsinfekten“, so Drese. In den kommenden Wochen entscheide sich, ob die Viren „mit voller Wucht“ zuschlagen oder nicht. „Grippe scheint eine sehr starke Welle in diesem Jahr zu werden“, erklärt die Ministerin. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales habe in der vergangenen Woche mehr als 1400 Fälle registriert, 1000 mehr als in der Woche davor. Zum Vergleich: Im Dezember 2021 – Corona-Zeit – war diese Zahl einstellig – 6.

Stefanie Drese (SPD), Sozial- und Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Zahl der freien Intensivbetten in MV sinkt schnell

Die Zahl der RS-Fälle, vor allem Kleinkinder, sei zuletzt wieder leicht gesunken. Aber es gebe auch wieder mehr schwere Corona-Fälle, so Drese. Messbar ist das alles an der Zahl der freien Intensiv-Betten in MV: Laut Divi-Intensivregister waren es für Erwachsene am Donnerstag 63, Tendenz stark abnehmend.

Denkbares Szenario: Sind Kliniken in MV überfüllt, müssen Patienten woanders hin. Bisher habe MV anderen Nachbarn auf diese Weise geholfen, so Drese. Die Helios Kliniken in Schwerin nehmen Hamburger Kinder auf, das Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg Babys aus Berlin. Das könnte sich bald umkehren, warnt Drese: „Wir wissen nicht, ob wir in den nächsten Tagen nicht auch von Hamburg oder Berlin unterstützt werden müssen.“

Notfall-Struktur: Kliniken in vier Regionen helfen einander

Aus den genannten Gründen habe MV wieder sein System der Klinik-Cluster scharfgeschaltet, das sich in der Corona-Hochzeit bewährte. Dazu sind vier Regionen gebildet – jeweils um die großen Kliniken in Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg, die mit umliegenden (kleinen) Häusern ein Hilfsnetzwerk bilden. So könnten Patienten, aber auch Personal ausgetauscht werden, so Drese. „Die Cluster sind eine gute Möglichkeit, sich untereinander zu helfen.“

Auch bundesweit ist die Warnstufe erhöht. Das sogenannte Kleeblattsystem, über das sich Bundesländer gegenseitig bei der Bekämpfung von Extrem-Belastungen im Intensivbereich helfen und einander Patienten abnehmen, sie wieder „angesprungen“. MV gehört dabei zum Nordverbund mit Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Die Gesundheitsministerin appelliert erneut an die Bevölkerung, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Dies sei vor allem für Menschen ab 60 wichtig. Wie in der Corona-Pandemie wirbt Drese zudem für Hygieneregeln und Vorbeugung. „Dazu gehören Abstandhalten, das Vermeiden von Händegeben und Anhusten.“