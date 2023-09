﻿Größte Bio-LNG-Anlage Deutschlands startet in Güstrow: Aus Hühnerkot wird Treibstoff

Güstrow. Dass in Güstrow (Landkreis Rostock) in großem Stil Biogas hergestellt wird, ist schon von weitem zu sehen. Die vielen riesigen gewölbten Dächer der Fermenter gehören zur größten Bio-LNG-Verflüssigungsanlage Deutschlands. Betrieben wird sie von Envitec. Das Unternehmen hat die einstige Biogasanlage gerade für mehr als 50 Millionen Euro umgerüstet. Das Biogas wird jetzt nicht mehr in Strom gewandelt oder ins Erdgasnetz eingespeist, sondern in LNG umgewandelt – ganz ohne fossile Ausgangsstoffe.

Die Produktion von Biogas für den Strom- oder Erdgasmarkt sei in der Größenordnung – die Anlage zählte zu den größten Europas – nicht mehr effizient gewesen. „Wir haben die Anlage umgebaut und die Kapazität auf ein Drittel zurückgefahren“, erklärt Envitec-CEO Olaf von Lehmden. Jetzt wird in Güstrow LNG für Lkw-Kraftstoff hergestellt.

Deutschlands größte Bio-LNG-Verflüssigungsanlage geht mit Envitec Biogas in Güstrow an den Start. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Lkw-Treibstoff wird aus Hühnerkot und Maissilage hergestellt

Envitec ist längst zum Global Player in der Biogas-Branche geworden. Das Unternehmen hat seinen Sitz im niedersächsischen Lohne bei Oldenburg. In Mecklenburg-Vorpommern betreibt Envitec außerdem Biogas-Anlagen in Neuburg-Steinhausen bei Wismar, Bützow, Anklam und Friedland. Die Anlage in Güstrow ist allerdings mit Abstand die größte. Dort wird zudem nicht nur LNG hergestellt, sondern auch CO2 für die Lebensmittelindustrie.

„Wir produzieren im Jahr aus etwa 100 000 Tonnen Trockenkot und knapp 45 000 Tonnen Maissilage von regionalen Landwirten für über 30 000 Hektar organischen Dünger. Darüber hinaus knapp 10 000 Tonnen LNG und knapp 20 000 Tonnen CO2 für die Nahrungsmittelindustrie“, erklärt Envitec-Vorstandschef Olaf von Lehmden. Die Rohstoffe kommen etwa zur Hälfte aus MV, ein Großteil aber kommt auch aus den westlichen Bundesländern.

Kohlenstoffdioxid wird für Sprudelwasser gewonnen

Das eigentliche Biogas, das aus Methan und CO2 besteht, entsteht in den riesigen runden Fermentern. Dort wird die Mischung für 60 Tage bei 37 Grad Celsius gelagert. Das Biogas wird dann an einer weiteren Station vorgereinigt, durch einen Kompressor auf einen Druck von elf Bar gebracht, um das Biogas dann in Methan und CO2 aufzuteilen.

Deutschlands größte Bio-LNG-Verflüssigungsanlage in Güstrow: In großen Hallen wird zunächst der Trockenkot, den Landwirte anliefern, aufgenommen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Methan wird in der Anlage weiter auf 99,9 Prozent gereinigt und dann mit einem Kühlaggregat auf minus 155 Grad heruntergekühlt. Erst so kann es in dem riesigen LNG-Tank gelagert werden. Von dort wird es auf Lkw verladen, die es zu den Tankstellen bringen. Eingesetzt wird das LNG überwiegend als Treibstoff für Busse, Lkw oder Schiffe. „Mit 9600 Tonnen LNG können 50 Millionen Lkw-Kilometer gefahren werden“, rechnet von Lehmden vor. Das CO2 landet am Ende zum Beispiel in Sprudelwasser oder wird verwendet, um Lebensmittel länger haltbar zu machen.

Envitec-Chef: Biogas könnte viel Erdgasverbrauch abdecken

Zurzeit sind 22 Mitarbeiter in Deutschlands größter Bio-LNG-Verflüssigungsanlage beschäftigt – darunter Schlosser, Elektriker, aber auch Ingenieure. Künftig sollen es um die 30 sein. Die 17 Hektar große Anlage läuft zurzeit noch im Testbetrieb, versorgt sich autark mit Energie und ist laut von Lehmden bei etwa 70 Prozent ihrer Produktionsmöglichkeiten angekommen. „Wir wollen aber bald 25 Tonnen LNG pro Tag produzieren, knapp 10 000 Tonnen im Jahr“, so von Lehmden.

Der Envitec-Boss Olaf sagt: „Für viele Anlagenbetreiber kann die Produktion von LNG eine Chance sein, wenn die reine Vertrocknung der Biomasse nicht mehr rentabel ist.“ Zudem könnten Biogas-Anlagen auch betrieben werden, wenn kein Wind für die Windräder weht und keine Sonne für Photovoltaikanlagen scheint. Biogasanlagen könnten ihre Kapazitäten generell weiter erhöhen und 20 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs abdecken. Dazu bräuchte es aber eine Strategie des Bundes. Laut dem deutschen Biomasseforschungszentrum lag der Anteil 2022 bei nur einem Prozent.

