Führungsduo für die Grünen in MV gewählt: Ole Krüger bestätigt – Katharina Horn neu dabei

Rostock. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben eine neue Führung. Auf dem Landesparteitag am Samstag in Rostock wurde der bisherige Co-Vorsitzende Ole Krüger mit 88 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. An der Seite des 39-Jährigen steht künftig Katharina Horn aus Greifswald. Die 24-jährige Bootsbauerin, die 63,2 Prozent der Stimmen erhielt, tritt die Nachfolge von Weike Bandlow an, die nicht wieder kandidiert hatte.

Katharina Horn war vor gut einem Jahr in einen Skandal verwickelt. Sie war Anfang September 2021 von der Polizei dabei ertappt worden, wie sie einen Aufkleber mit dem Wort "korrupt" auf einem Plakat des CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Michael Sack, aufbrachte. Im Anschluss ermittelte die Staatsanwaltschaft.

Der Grünen-Landesverband zählt nach Angaben Krügers 1260 Mitglieder und damit 200 mehr als vor zwei Jahren.

