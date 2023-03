﻿Grundstücksauktion in Rostock: Bieter liefern sich hitzigen Streit um Mini-Bungalow auf Rügen

Vor Corona undenkbar: Bei der Immobilien-Frühjahrsauktion in Rostock blieben die teuersten Immobilien liegen. Das begehrteste Objekt war ein winziges Haus mit Traum-Ausblick, das für einen traumhaften Preis wegging. Und ein sonderbarer Trend bei solchen Auktionen war auch am Samstag zu beobachten.

Kai Rocholl verkaufte am Wochenende bei der Norddeutschen Grundstücksauktion im Rostocker Penta-Hotel als öffentlich bestellter Auktionator Grundstücke an Höchstbietende.

Rostock. Leicht unterkühlter Jahresstart für Betongold-Anhänger: Bei der Frühjahrsauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG am Samstag in Rostock fanden die teuersten Objekte keine Abnehmer. Für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Ferienwohnungen in Wieck auf dem Darß wollte niemand den Mindestpreis von knapp 700 000 Euro bieten. Ebenso wenig für ein Einfamilienhaus in Lietzow auf Rügen, mit Blick auf den Großen Jasmunder Bodden, das für wenigstens 395 000 Euro zu haben gewesen wäre.

„Vor der Corona-Pandemie wären solche Objekte problemlos verkauft worden“, sagte hinterher Auktionator Kai Rocholl. Es habe auch diesmal Interessenten dafür gegeben, doch die hätten keine Finanzierung auf die Beine gestellt bekommen. „Das liegt sicher auch an den gestiegenen Zinsen“, erklärt Rocholl.

Aber nicht nur. Die Banken haben ihre Kredit-Vorgaben verschärft, potenzielle Käufer benötigen mehr Eigenkapital. Die Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, die am Freitag ihren Jahresbericht für 2022 vorstellte, bestätigt: Darlehen zur Immobilienfinanzierung sind in den vergangenen sechs Monaten dreimal so teuer geworden.

Wettbieten um Bürogebäude in Greifswald-Ladebow

Zurück in den Auktionssaal: Auch wenn es mit den hochpreisigen Spitzenobjekten nicht klappte, war die Bieterlaune im Rostocker Penta-Hotel insgesamt gut. Gleich fünf Interessenten rissen sich förmlich um ein Bürogebäude in Greifswald-Ladebow.

Der 1000-Quadratmeter-Komplex steht auf dem Grund eines früheren Wehrmacht-Flugplatzes, der Boden ist wahrscheinlich kampfmittelverseucht. 125 000 Euro waren mindestens aufgerufen. Erst beim fast Zweieinhalbfachen davon – 308 000 Euro – pochte Rocholl seinen Hammer aufs Pult.

Ein smart wirkender, zirka 40-jähriger Hamburger im weißen Strickpullover erhielt für diesen Preis den Zuschlag . Was er mit seinem Neuerwerb vorhat? „Weiß ich noch nicht.“ Und: Nein, er sei nicht in der Immobilienbranche.

Rostocker Unternehmer erhält Zuschlag für Bungalow auf Rügen

Begehrt waren auch drei nicht ganz so kostspielige Häuser auf Rügen. Insbesondere ein Mini-Bungalow, der direkt neben dem verschmähten 400 000-Euro-Haus in Lietzow steht. Um das 35-Quadratmeter-Häuschen mit Bodden-Blick entfachte sich das heftigste Bietergefecht der dreieinhalbstündigen Auktion.

Zwei übriggebliebene Saal-Bieter schraubten am Schluss den ursprünglichen Startpreis von 95 000 Euro in immer neue Sphären. Am Schluss bekam ein bekannter Rostocker Unternehmer den begehrten Haus-Winzling für satte 184 000 Euro. Der Saal applaudierte kräftig.

„Ich weiß noch nicht, ob das ein Schnäppchen war“

Die meisten Gebote wurden per Telefon oder von Auktionshaus-Mitarbeitern im Kundenauftrag abgeben. Unter den rund 50 persönlich anwesenden Bietern waren mehrere Paare um die 50, die nach einem Zweitwohnsitz an der Ostsee Ausschau hielten. „So etwas habe ich noch nie gemacht“, sagte ein sichtlich aufgeregter 52-Jähriger aus Hessen, nachdem er gerade mit seiner Frau für 228 000 Euro ein 90 Jahre altes Haus in Dranske auf Rügen ersteigert hat.

Am Tag davor haben die beiden es sich angeguckt. „Wahrscheinlich war das ein Schnäppchen, das wissen wir noch nicht genau.“ Der Verkehrswert sei zwar doppelt so hoch, andererseits sind Renovierungen nötig. „Das Haus ist völlig vermüllt, im Garten stehen Autowracks“, sagt der Hesse. Freunde, die das Paar auf der Insel hat, wollen beim Aufmöbeln helfen.

Was steckt hinter dem merkwürdigen Brachland-Boom?

Sebastian Herzog, Immobilienunternehmer aus Zittau, hätte das Dranske-Haus ebenfalls gern für seine Firma gekauft. „Aber das war über meinem Limit.“ Er besucht regelmäßig Immobilien-Auktionen. Im Gegensatz zu Sachsen seien die Preise an der Ostsee noch recht stabil.

Wie andere Zuschauer irritiert ihn ein „komischer Trend“, den er schon öfter beobachtet hat: Kleine Brachland-Grundstücke, die wirtschaftlich kaum nutzbar sind, gingen für ein Vielfaches des Mindestpreises weg. Herzog vermutet: Spekulanten decken sich mit Grünland ein, um es nachher teuer an Unternehmen zu verkaufen, die Ausgleichsflächen für Bauvorhaben vorweisen müssen.