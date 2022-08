Der kleine Michel hat am Klinikum Güstrow einen neuen Entbindungsrekord eingeleitet. Nachdem er als 400. Baby des Jahres auf der Entbindungsstation gefeiert wurde, erblickten an diesem Tag noch sechs weitere Babys das Licht der Welt.

Güstrow. Michel ist das 400. Baby, das in diesem Jahr im KMG Klinikum Güstrow (Landkreis Rostock) zur Welt zur Welt gekommen ist. Michel wog nach Klinikangaben bei seiner Geburt 3720 Gramm und maß 55 Zentimeter. Die glücklichen Eltern Anne-Kathrin und David aus Fünfseen freuen sich zusammen mit der vierjährigen Schwester Nora über den Familienzuwachs.

Neben Michel wurden am Dienstag vergangener Woche in der Güstrower Klinik noch sechs weitere Babys begrüßt. Ein neuer Rekord für die Entbindungsstation. Am 16. August kamen innerhalb von 24 Stunden sieben Babys zur Welt.