﻿„Guter Saisonstart“: Etwa 250 000 Urlauber zu Ostern in MV – aber ein Problem bleibt

Vor allem die Kurzentschlossenen sorgten letztendlich für das positive Ergebnis: Touristiker in MV sind mit dem Oster-Wochenende zufrieden – zumindest, was die Gästezahlen angeht. Die Besucher geben allerdings weniger vor Ort aus und auch ein weiteres Problem treibt die Branche um.

Familie Kiss verbringt den Urlaub gern am Meer und gehörte zu den Gästen, die in MV zu Ostern die Urlaubssaison eröffneten.

Rostock. Schwach gestartet, stark geendet: Sonne satt am Sonntag und Montag haben Urlauber und Tourismusbranche mit dem anfänglich schwächelnden Saisonauftakt zu Ostern versöhnt. „Es war mit einer Viertelmillion Gästen in MV ein guter, ein zufriedenstellender Start in das Tourismusjahr“, bilanziert der Chef des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, den diesjährigen Saisonauftakt. Vor allem Kurzentschlossene hätten noch für ordentliche Zahlen gesorgt. Das Vor-Pandemie-Niveau mit Buchungsständen von 75 bis 80 Prozent sei aber nicht erreicht worden. Etwa zwei Drittel der Quartiere waren nach Einschätzung des Verbandes in diesem Jahr belegt.

Gäste in ausgelassener Stimmung, aber Zurückhaltung vor Ort

Strandspaziergänge, Städtebummel oder Ostereiersuche in Wäldern – vor allem die letzten beiden Ostertage lockten viele Menschen nach draußen. Dort, wo es Veranstaltungen wie Ostermärkte und Osterfeuer oder Frühlingsaktionen gab, wurde es voll – etwa wie beim Osterfeuer in Binz mit etwa 15 000 Menschen. „Es war eine ausgelassene, positive Stimmung“, sagte Kurdirektor Kai Gardeja.

Allerdings saß vielen Urlaubern das Geld nicht so locker in den Taschen wie in den Vor-Pandemie-Jahren. „Die Tagesausgaben der Urlauber waren bestimmt durch die Krisen“, so Gardeja. Die Preise hätten auf die Nachfrage gedrückt.

Dehoga: Schauen zuversichtlich in Richtung Sommer

Der Dehoga-Verband spricht von einem versöhnlichen Saisonstart. „Nach der Zwangsbremsung durch Pandemie schauen wir jetzt zuversichtlich in Richtung Sommer“, so Verbandschef Lars Schwarz. Die Buchungsstände für den Frühsommer liegen noch unter Vorjahresniveau. Laut einer Umfrage sind für Juni etwa 43 Prozent der Unterkünfte reserviert, im vergangenen Jahr lag der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 53 Prozent. „Wir setzen jetzt auf die kurzfristigen Buchungen“, so Schwarz. Das Buchungsverhalten der Gäste habe sich grundsätzlich geändert.

Arbeitskräftemangel, Kritik an Mindestlohn-Plänen

Der Arbeitskräftemangel bleibt das größte Problem. Knapp die Hälfte (44 Prozent) der Betriebe sind laut Umfrage davon betroffen. Die Erwartung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), den Mindestlohn zum 1. Januar 2024 deutlich anzuheben, stößt dennoch in der Branche auf Kritik. Dies wäre eine weitere politische Einflussnahme auf das Lohngefüge und höchst unverantwortlich, so Schwarz.

„Wir mussten bereits im Jahr 2022 eine Mindestlohnerhöhung von 25 Prozent verkraften“, sagt der CED der Usedomer Seetel-Gruppe, Walter Neumann. Die Branche brauche jetzt noch etwas Luft zum Atmen. Die Seetel-Gruppe hatte die Preise zu Ostern um drei Prozent erhöht. Preissteigerungen sind aus Sicht von Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) eine Gratwanderung. „Urlaub darf nicht zu einem Luxusgut für einige wenige werden.“ Die Folgen würde die touristische Branche schnell merken.